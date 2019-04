Zaradi izsiljevanja prednosti dva v bolnišnico; padel motorist

1.4.2019 | 13:45

Foto: arhiv DL

Brežiški policisti so bili v soboto ob 10. uri obveščeni o prometni nesreči v Bukošku. Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročil 47-letni voznik avtomobila, ki je v križišču zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozil 73-letnik. Lažje poškodovanega 73-letnega voznika in 71-letno potnico v njegovem vozilu so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Včeraj dopoldne se je zgodila prometna nesreča v Velikem Kamnu. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 30-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad motorjem in padel po vozišču. Lažje poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Pijan in brez izpita

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto popoldne obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila v Črmošnjicah pri Stopičah. 58-letnega kršitelja so izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,55 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Ostal brez traktorja

Med kontrolo prometa v Dobovi so policisti v soboto ustavili voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 58-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka je imel 0,52 miligrama alkohola, vozil pa je neregistriran traktor. Vozilo so zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pretepel ga je

Sinoči so reševalci policiste obvestili, da oskrbujejo 42-letnega moškega, ki naj bi bil hudo poškodovan v pretepu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov je do pretepa prišlo v gostinskem lokalu. 23-letnega osumljenca so policisti izsledili in mu odvzeli prostost. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja hude telesne poškodbe.

Nasilnež napadel policista

Novomeški policisti so se sinoči odzvali klicu na pomoč iz Novega mesta, kjer naj bi v eni o stanovanjskih hiš moški izvajal nasilje. Ob prihodu na kraj je 50-letni moški grozil policistu in ga napadel. Policist in policistka sta nasilneža z uporabo prisilnih sredstev uspela obvladati, odvzela sta mu prostost in ga odpeljala v prostore za pridržanje. Okoliščine še preiskujejo, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper moškega na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Izmaknil denar in nakit

V kraju Sveti Vrh na območju Policijske postaje Trebnje je v petek popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in zlat nakit ter lastnika oškodoval za 3.000 evrov.

Vsega je bila kriva glasna glasba

Novomeške policiste so v soboto nekaj po 22. uri poklicali iz naselja v okolici Novega mesta, kjer naj bi moški s predvajanjem glasne glasbe motil javni red in mir. Ob prihodu policistov se je 24-letni kršitelj nedostojno vedel in žalil policiste ter kljub njihovim ukazom s kršitvijo ni prenehal. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Med pločevino sta se skrila

Med pregledom tovornega vlaka so policisti PMP Dobova v petek na vagonu s pločevino izsledili državljana Tunizije in državljana Sirije, ki sta se skrita med tovorom skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Našli so jih v tovornjaku

Policisti PMP Obrežje so v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak med tovorom našli skrite tri državljane Afganistana, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 10 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so od petka do danes zjutraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Zilj in Cerovega Loga izsledili ter prijeli deset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s štirimi državljani Sudana, tremi državljani Egipta, dvema državljanoma Sirije in državljanom Jemna še niso zaključeni.

J. A.