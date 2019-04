Nova direktorica Zavoda Novo mesto bo Sara Drašković

1.4.2019 | 18:00

Sara Drašković po prevzela vajeti "mega" novomeškega zavoda. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Po odhodu Marjana Hribarja bo vajeti vodenja Zavoda Novo mesto prevzela Sara Drašković, nekdanja vodja kabineta župana MO Novo mesto Gregorja Macedonija ter sedanja novomeška občinska svetnica in poklicna podžupanja. Kot je znano, je Hribar po letu vodenja zavoda, ki pokriva področja kulture, športa, mladine in turizma v MO Novo mesto, zapustil ob izvolitvi za župana šmarješke občine. Župan Macedoni je nato za čas do imenovanja novega direktorja na ta položaj kot vršilko dolžnosti imenoval Jasno Dokl Osolnik, sicer direktorico Dolenjskega muzeja. Januarja je občinska komisija za imenovanja, ki ji predseduje podžupan Boštjan Grobler, objavila razpis za novega direktorja, v ožji izbor pa so se po naših neuradnih podatkih uvrstile tri kandidatke. Po dodatnih testiranjih in posvetovanjih oz. predstavitvah vseh pa naj bi se komisija odločila prav za Draškovićevo, saj sodi med tiste občinske uslužbence, ki jim župan najbolj zaupa.

Grobler novice za Dolenjski list še ni želel potrditi, a je tudi ni zanikal. Medtem je po naših podatkih završalo med zaposlenimi na zavodu, saj imajo dovolj tovrstnih imenovanj in si želijo stabilno vodstvo. Lansko leto so namreč zaključili negativno, o čemer je beseda tekla tudi na zadnji novomeški občinski seji, kjer je več svetnikov prav tako izpostavilo težavo negotovosti vodenja novega zavoda.

Delavci naj bi že razmišljali o izrednem sestanku in nato svoje sklepe jutri, 2. aprila, posredovali tako županu Macedoniju kot medijem. Podrobneje bomo lahko o tem torej poročali jutri, za naše klice je bila danes nedosegljiva tudi Sara Drašković.

M. M.