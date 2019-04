Kaj bo Melanija počela v Posavju?

1.4.2019 | 14:50

Sevnica, Leskovec pri Krškem, Washington - Te dni se je po Posavju kot blisk razširila govorica, da se pokrajini ob Savi obeta visok obisk – domače kraje naj bi v kratkem obiskala prva dama ZDA Melanija Trump.

Na zunanjem ministrstvu informacije niso želeli komentirati, sevniški župan Srečko Ocvirk pa se je ob tem vprašanju le skrivnostno nasmihal.

Po naših informacijah naj ne bi šlo za klasičen državniški obisk, ampak za delno zasebno in delno poslovno potovanje. Poleg obiska domačih krajev, naj bi bili v ozadju Melanijinega prihoda tudi poslovni interesi družine Trump.

Kot je znano, ministrstvo za kulturo že vrsto let neuspešno prodaja Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krško, za katerega pa se je pred časom zanimal skrivnostni kupec, družba Me First Ltd. s Kajmanskih otokov. Glede na to, da v javnost že nekaj časa kapljajo informacije, da je predsednik ZDA med drugim tudi velik ljubitelj cvička, so ugibanja, da za njo stoji družina Trump, vse glasnejša.

Slavni dvorec, v katerem je se s prijateljem Anastazijem Grünom rad poveselil naš največji Pesnik France Prešeren, naj bi bil predviden za letno rezidenco ameriškega predsednika, špekulacije o načrtih prve družine pa se ne končajo zgolj pri nakupu gradu, ki je seveda potreben temeljite prenove. Kajmanska družba Me First naj bi preko različnih svetovalnih preverjala tudi možnosti nakupa nekdanje pristave Šrajbarskega turna, v kateri ima sicer sedež Kmečka zadruga Krško. Podatek, da je v njem največja cvičkova klet na svetu, naj bi pri odločitvi za nakup igral ključno vlogo.

