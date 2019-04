Od danes dajatev na odjavljena vozila

1.4.2019 | 16:20

Fotografija je ilustrativna (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - Od danes dalje je treba za odjavljeno vozilo plačati posebno dajatev. Plačevati jo bodo morali tisti lastniki vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa ne bodo znova registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.

Dajatev bodo plačevali za odjavljena osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Obveznost plačila dajatve prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na datum odjave vozila.

Dajatev bodo morali lastniki plačevati deset let od zadnje odjave vozila, če pa bodo lastniki vozilo v tem času znova registrirali, bo rok znova začel teči ob naslednji odjavi. Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Omenjena dajatev ne bo veljala za vozila s statusom starodobnega vozila, prav tako je ne bodo plačali lastniki odjavljenih vozil, če bodo vozilo predali v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali ga znova registrirali. Dajatve ne bodo plačali tudi, če bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno, dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi, ali izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Evropske unije.

M. Ž.