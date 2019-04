Nove možnosti za najbolj športne

1.4.2019 | 19:00

Spored ob odprtju telovadnice je seveda potekal v znamenju športa. (Foto: T. Ž.)

Sevnica - Danes so odprli prenovljeno malo telovadnico Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. V prostoru so prenovili tla in vgradili opremo, ki bo omogočala različne športne dejavnosti, med temi igre z žogo in gimnastiko, velika pridobitev je nova plezalna stena. Prenovili so tudi garderobo. Za prenovo je občina Sevnica, ki je projekt vodila skupaj s šolo, pridobila tudi denar ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica dosega izjemne tekmovalne rezultate na različnih športnih področjih in je za to prejela srebrno priznanje za najbolj športno šolo v Sloveniji, so sporočili z občine Sevnica.

M. L.