Košarkarji Krke vseeno v drugo jadransko ligo

1.4.2019 | 21:30

Hrvaški košarkar Dominik Mavra, ki je Krko okrepil sredi januarja, v jadranski košarkarski ligi ne bi smel nastopati. (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Potem ko so košarkarji Krke v zadnjem krogu rednega dela prve jadranske košarkarske lige premagali Petrol Olimpijo in si s tem zagotovili nadaljnje sodelovanje v elitni skupini košarkarskih moštev z območja nekdanje Jugoslavije, se je ljubljanski klub pritožil, češ da je košarkarski klub Krka registriral hrvaškega košarkarja Dominika Mavro na osnovi ponarejenih dokumentov. Po natančnem pregledu le teh je disciplinska komisija jadranske košarkarske lige (ABA) ugodila pritožbi Ljubljančanov in razveljavila izide vseh tekem, na katerih je omenjeni košarkar nastopil za novomeško moštvo in jih registrirala z 20:0 v prid nasprotnih moštev.

Moštvo Krke je tako pristalo na zadnjem mestu lestvice jadranske lige in bo v prihodnji sezoni nastopalo v ABA 2 ligi. Direktor novomeškega košarkarskega kluba Miro Župevec je za Dolenjski list povedal, da so registracijski komisiji sredi januarja predložili dokumente, ki jih je s sabo prinesel Mavra, saj so bili prepričani, da so pristni. Na odločitev disciplinske komisije se bodo pritožili, z Dominikom Mavro pa so danes, 1. aprila, že prekinili pogodbo o sodelovanju. Več o zapletu bo znano jutri, 2. aprila.

I. V.