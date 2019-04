Ni bil plin, pač pa - kanalizacija

2.4.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.38 uri so v Tomšičevi ulici v Krškem stanovalci v stanovanjski hiši zaznali neznan vonj. Gasilci PGE Krško so na kraju ugotovili, da do vonja prihaja zaradi neurejenega kanalizacijskega odtoka v stanovanju in glavnem jašku. Objekt so pregledali tudi z eksploziometrom.

Gorelo v dimniku in gozdu

Ob 18.47 so v kraju Dolenja Dobrava, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje in Lukovek so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali okolico dimnika in ga očistili.

Ob 19.28 je v kraju Hudeje, občina Trebnje, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Trebnje, Račje selo in Trebanjski Vrh so pogasili požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov. Goreli so kupi nametanih vej in podrast.

Pomoč gasilcev

Ob 19.54 so v Vandotovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali pri prenosu preminule osebe iz stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH 1984;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP VERDUN PRI STOPIČAH;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP Verdun pri Uršnih Selih.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 15.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA-IND. CONA izvod Vrtača-vas.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območjuTP Sela Hom med 8.45 do 13.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Farma prašičev Pristava med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerina med 9. in 12. uro.

M. K.