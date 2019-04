Dodaten denar za oživljanje mestnega jedra

2.4.2019 | 09:15

Novo mesto (Foto: M. M.)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je včeraj objavila javni poziv za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra, preko katerega bodo za vsebinsko nadgradnjo prenovljenega mestnega središča namenili 25 tisoč evrov, so sporočili iz rotovža.

Prijavitelji lahko kandidirajo s programi iz vseh področij družbenega delovanja (kultura, mladina, izobraževanje, turizem, šport, sociala, podjetništvo, sejemska dejavnost, tržnica, kulinarika in ponudba domačih kakovostnih vin, promocija kulturne dediščine in značilnih domačih obrti, družabne, zabavne in sprostitvene dejavnosti, programi za otroke, varstvo za otroke, programi za starejše, različne delavnice in drugi programi), ki bodo prispevali k oživitvi.

Prednost pri dodelitvi denarja bodo imeli izvirni, inovativni programi, ki ponujajo aktivnosti, ki še niso prisotne v mestnem jedru oziroma drugod v Novem mestu, ter programi, ki bodo nagovarjali večje število občanov, obiskovalcev in več različnih generacij prebivalstva, so zapisali v razpisnih pogojih.

Predmet sofinanciranja v okviru tega javnega pozivu niso programi, ki jih občina že sofinancira prek Javnega razpisa za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2019 in drugih občinskih razpisov za sofinanciranje programov in dogodkov. Prav tako tudi ne gre sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja in pokrivanja materialnih stroškov najemnin.

Prvi razpisni rok se zaključi 30. aprila, do porabe denarja pa bodo vloge odpirali enkrat mesečno.

Več podrobnosti o razpisnih pogojih si lahko preberete na spletni strani občine.

M. Ž.