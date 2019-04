Topel sprejem krajanov in navijačev za Petra Hribarja

2.4.2019 | 10:00

Peter Hribar na sprejemu z Godbo na pihala Šmarješke Toplice. (Foto: Občina Šmarješke Toplice)

Šmarješke Toplice - Letošnje evropsko namiznoteniško prvenstvo do 21 let na Portugalskem je v začetku marca postreglo z izjemnim uspehom za slovenski namizni tenis. Dvojica - Peter Hribar in Darko Jorgič - je namreč osvojila naslov evropskih prvakov. Šmarješkemu rojaku Petru Hribarju so zato v nedeljo v domačem kraju pripravili slavnostni sprejem.

Petra je ob prihodu na prizorišče najprej pričakala Godba na pihala Šmarješke Toplice in ga pospremila v kulturno dvorano v Šmarjeto, kjer so ga pričakali sokrajani in zvesti navijači. Peter, ki trenutno igra namizni tenis profesionalno v klubu v drugi nemški ligi, se je zbranim zahvalil za lep sprejem, ki ga ni pričakoval.

Povedal je, da je bilo naporno in da se je lepo vrniti med svoje prijatelje in družino, ki ga vseskozi podpira. Namizni tenis je pač njegova strast, ne predstavlja si, da bi počel kaj drugega. Trdo delo in ljubezen do tega športa, ki mu je predan že od malih nog in ga trenira po šest ur vsak dan, so privedli do rezultatov, potrebna pa je bila tudi sreča.

V programu, ki ga je povezovala Mojca Gorenc Ban, je spregovorila tudi selektorka slovenske moške namiznoteniške reprezentance Andreja Ojsteršek Urh. Uspešna evropska zgodba Petra Hribarja in Darka Jorgiča v dresu novomeškega kluba Krka, že drugo leto zapored državnih članskih prvakov v dvojicah, se je začela pred petimi leti z vzpostavitvijo Namiznoteniškega trening centra v Sloveniji.

Prav Ojsterškovi se je za uspeh posebej zahvalil Petrov oče Marjan Hribar, predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije in župan Občine Šmarješke Toplice. Ker ima namizni tenis pomembno vlogo tudi v Osnovni šoli Šmarjeta, je Peter dva dresa slovenske reprezentance podaril letošnjima občinskima prvakoma, Nii Dežman in Vidu Zabukovcu.

Pred dvorano je nato sledilo prijetno druženje z uspešnim šmarješkim športnikom, Peter pa se je še kako razveselil tudi presenečanja - sponzorskega avta podjetje Berus iz Novega mesta.

L. M.