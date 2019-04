Do trškega jedra kmalu varneje

2.4.2019 | 17:00

V kratkem bodo začeli z obnovo državne ceste od table Šentrupert do trškega jedra. (Foto: R. N.)

Šentrupert - Številni Šentrupertčani se sprašujejo, kdaj bodo začeli obnavljati državno cesto od table, ki označuje kraj, do trškega jedra. Kot pravijo, o tem poslušajo že dolgo časa, a nič ne kaže, da bodo tam stroji končno le zabrneli.

Kot poudarja župan Andrej Martin Kostelec, se bo občina skupaj z državo v naslednjih tednih lotila obljubljene investicije. Na marčevski seji občinskega sveta je dejal, da so z državo že pred časom podpisali pogodbo o sofinanciranju, zato se mu je zdelo smiselno, da je projekt uvrstil v predlog letošnjega proračuna. Drugače bo država predvideni denar namenila za rekonstrukcijo drugih cest po državi, ki so prav tako potrebne obnove, pravi.

Investicija je ocenjena na okoli milijon evrov, od tega bo država prispevala približno 60 odst. Uredila bo cestišče v dolžini nekaj več kot 370 metrov, občina pa pokrila strošek gradnje pločnika z javno razsvetljavo in vso pripadajočo infrastrukturo pod cesto, to je vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo, elektriko ter širokopasovno omrežje. Dela bo za občino izvajala Komunala Trebnje, ki je bila že pred časom izbrana na javnem razpisu, z Direkcije za ceste pa so za Dolenjski list sporočili, da so pogodbo za izvedbo podpisali s podjetjem Mapri Proasfalt. »Uvedba v delo je predvidena v sredini aprila, zaključek del pa je predviden oktobra,« so še zapisali.

Kot je povedal šentrupertski župan, imajo pridobljena skoraj vsa potrebna soglasja lastnikov zemljišč. »Dve ali tri še manjkajo, saj lastniki ne živijo v Sloveniji, zato nekoliko dlje traja, ali pa so že umrli in je bilo nekaj težav z dediči. A prepričani smo, da jih bomo dobili pravočasno,« zagotavlja Kostelec. Kot je bilo slišati na seji, bo po obnovi cesta veliko bolj varna za pešce, ki tam hodijo.

Država je pred leti obnovila vpadnico do table Šentrupert. Gre sicer za slaba dva kilometra državne ceste, investicija pa je bila razdeljena na tri etape. V sklopu prve so uredili 670-metrski odsek skupaj s pripadajočo infrastrukturo v naselju Slovenska vas, nadaljevali so obnovo slabih 550 metrov ceste, ko so med drugim zgradili tudi novi most čez potok Busenk, pred dvema letoma pa so uredili še slabega pol kilometra ceste.

Svetnike je na seji zanimalo tudi, kako kaže z obnovo križišča v Slovenski vasi. »PZI dokumentacije je izdelana in recenzirana. Izbran je cenilec nepremičnin in odkupovalec objektov in potrebnih zemljišč. V pripravi in usklajevanju je sporazum o sofinanciranju, po podpisu le-tega sledi odkup in rušenje stanovanjskega objekta. Razpis za izvedbo gradbenih del pa bo lahko objavljen po izvedeni odstranitvi objekta,« so pojasnili na Direkciji za ceste.

R. N.