Mary Poppins danes tudi za odrasle

2.4.2019 | 11:05

Vlogo Mary Poppins je odpela, odigrala in odplesala Aša Slapnik, njen prijatelj Bert je bil David Lotrič. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Glasbena pravljica Mary Poppins je že enajsta glasbena pravljica, ki so se je v petnajstih letih lotili v novomeški glasbeni šoli. Otroški in mladinski pevski zbor, mladinski orkester, solisti in pripovedovalci, skupaj kar sto deset nastopajočih, bo v treh dneh od v Kulturnem centru Janeza Trdine izvedlo osem predstav.

Narediti predstavo, ki se v marsičem lahko primerja s predstavo poklicnih umetnikov, z otroki, med katerimi so nekateri šele dobro prestopili šolski prag, je velik podvig. Zadnji čas organizacijsko zahtevno predstavo pripravijo vsako drugo leto. Predlani so tako na oder postavili glasbeno pravljico Radovana Gobca Kresniček, leta 2015 zgodbo z divjega zahoda Wakatanka in 2013 pravljico Sigmunda Andrascheka Vitez Rudi. Tokrat je prišla na vrsto fantastična zgodba avstralske pisateljice Pamele Lyndon Travers Mary Poppins, velikokrat upodobljene tudi v filmih, risankah in muzikalih. Adaptacijo njene zgodbe je uporabil tudi sloviti velikan risanega filma Walt Disney.

Za novomeško predstavo je priredbo glasbe iz muzikala Richarda M. Shermana za zborček in orkester pripravila Ivana Krhin, besedilo Pamele Lyndon Travers pa Petra Slak, ki je poskrbela tudi za scenarij in režijo, vodila pa je tudi pevski zbor. Orkester je pripravil in vodil Miro Saje, ki v glasbeni šoli Marjana Kozine vodi tudi veliki simfonični orkester. Vlogo Mary Poppins je odpela, odigrala in odplesala Aša Slapnik, njen prijatelj Bert je David Lotrič, gospa in gospod Banks sta Neja Martinčič in Jernej Slak, njuna otroka, ki ju je pazila Mary Poppins pa Zoja Gorše in Luka Blažič.

Zgodba Mary Poppins govori o prav posebni varuški, ki sama izbira družine, pri katerih se bo zaposlila, in prileti z vzhodnim vetrom. Zgodba, ki jo tokrat pripovedujejo učenci novomeške glasbene šole, je ena od osmih zgodb o Mary Poppins. Govori o njenem bivanju pri premožni družini družini Banks iz Češnjevega drevoreda. Oče Michael je bankir, ki je do svojih otrok zelo zahteven in zanju nima časa. Mary Poppins s svojim prihodom stvari v družini obrne na glavo, otrokom predstavil drugačen svet, v katerem ne vlada le dobiček in denar, ampak tudi igra, veselje in dobrota, na koncu pa njen svet, ko ga odpustijo iz banke, posvoji tudi oče.

Neposredne priprave na predstavo so potekale od začetka šolskega leta. Zbor in orkester sta imela vaje dvakrat tedensko, solisti pa so vadili tudi po štirikrat tedensko, tudi marsikatero soboto.

Predstavo si bo v osmih ponovitvah v ponedeljek, danes in v četrtek ogledalo skoraj blizu tri tisoč gledalcev, šest dopoldanskih predstav si bodo ogledali učenci vseh osnovni šol širšega novomeškega območja, današnji popoldanski predstavi pa sta namenjeni širšemu občinstvu - staršem in vsem, ki jih tovrstno ustvarjanje otrok zanima.

V prvih letih je Glasbena šola Marjana Kozine glasbeno pravljico na začetku v nekoliko manjšem obsegu pripravljala vsako leto, zadnja leta pa je predstava tako rekoč bienalna. Gre za zahteven projekt, ki ga vsi nastopajoči z mentorji vred delajo volontersko ob svojih siceršnjih obveznostih. »V projekt je vloženo ogromno dodatnega dela tako otrok kot tudi učiteljev. Gre za čisti entuzijazem, čeprav jim ne morem za to plačati niti centa, to delajo z velikim veseljem. Če bi to morali plačati, bi bilo precej drago,« je po včerajšnji drugi predstavi navdušen nad videnim pripovedoval ravnatelj glasbene šole Matija Slak.

Nastopajoči učenci s sodelovanjem pri projektu pridobijo dragocene izkušnje, saj s tem že zgodaj dobijo dober vpogled v proces nastajanja zahtevnejših predstav, v katerih se združijo tako glasba in petje kot tudi igra in ples in kdo od nastopajočih bo to v življenju morda počel še velikokrat.

I. Vidmar

Galerija