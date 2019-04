Prihaja 8. Krkin teden humanosti in prostovoljstva

2.4.2019 | 13:30

Z varovanci novomeškega VDC in novomeške enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga so lani obiskali konjeniški center v Češči vasi, kjer so imeli tudi piknik. (Foto: Krka, arhiv DL)

Novo mesto - Prihodnji teden bo ne le Novo mesto, ampak tudi druge kraje po državi zajel val prostovoljstva in solidarnosti. Zanj bo poskrbel letos že 8. Krkin teden humanosti in prostovoljstva, v katerega se redno vključuje že več kot 1.100 krkašev. Še bolj razveseljivo pa je, da se jim vsako leto pridruži okoli sto novih.

»V Krki je prostovoljstvo globoko zakoreninjeno že vse od ustanovitve naprej, letošnjega 23. aprila bo torej 65 let. Na ta način krepimo in poglabljamo vezi med zaposlenimi ter med podjetjem in lokalnimi skupnostmi ter številnimi humanitarnimi ustanovami in neprofitnimi društvi. To prinaša korist vsem,« je včeraj ob predstavitvi letošnjih akcij povedala vodja službe za odnose z javnostmi Elvira Medved.

Po njenih besedah so bili številni zaposleni prostovoljci že prej, in sicer na različnih področjih kot posamezniki. »Ampak skupaj lahko naredimo več in bolje. Zato smo se pred osmimi leti odločili, da bomo te vse njihove dejavnosti povezali v en teden oziroma jih še razširili znotraj podjetja, da bi pomagali še več ljudem.«

Tako je nastal Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki lahko postreže z impresivnimi številkami: 23 ton zbranih oblačil, hrane, knjig, igrač, higienskih in drugih potrebščin za Rdeči križ in Karitas, kar so pomagali tudi pakirati v njihovih skladiščih, več kot tri tone gotove pakirane hrane za male živali, družili so se z oskrbovanci 37 domov starejših občanov po Sloveniji in tudi z varovanci desetih VDC-jev itd. V tem novomeškem podjetju ima dolgo tradicijo tudi krvodajalstvo in samo v okviru humanitarnega tedna so zbrali oz. darovali že 800 litrov krvi. »V podjetju je sicer registriranih 1.500 krvodajalcev, več kot tisoč jih kri daruje dvakrat letno,« je še razkrila Medvedova.

Letošnji teden bo potekal od 8. do 13. aprila, tradicionalno pa ga bodo zaključili z dnevom odprtih vrat. V osmih letih je Krko na ta način obiskalo že več kot 15 tisoč ljudi, letos so povabili slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje in tudi tiste družine krkašev, ki še niso videli Notola 2.

M. Martinović, Video: Miran Klevišar

Osmi Krkin teden humanosti