Libijca in Alžirci v rokah policije; ne samo med nadzori, varna vožnja nujna vsak dan

2.4.2019 | 12:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Policisti PU Novo mesto so včeraj na območju Semiča in Dobove izsledili ter prijeli dva državljana Libije in šest državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Med 1. in 14. aprilom na območju celotne države poteka nacionalna preventivna akcija, v kateri policisti poostreno preverjajo, ali vozniki upoštevajo omejitve hitrosti. Pred jutrišnjim vseevropskim maratonom nadzora hitrosti so davi sevniški policisti med 4.30 in 6. uro ustavili in kontrolirali 99 voznikov motornih vozil. Če smo še pretekli teden le v dveh dneh ugotovili 378 kršitev cestno prometnih predpisov, od teh 150 prekoračitev hitrosti in 33 kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola, pa policisti danes na območju Sevnice niso ugotovili nobene kršitve.

"Policisti želimo, da bi lahko pogosteje in ne le v času poostrenih nadzorov poročali o tem, da nismo ugotovili kršitev. Dolgoročnejši cilj preventivnih akcij je namreč tudi ta, da vozniki varen način vožnje obdržijo ves čas, tudi takrat, ko ni poostrenih nadzorov," je ob tem sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Jutri bo na 611 lokacijah po vsej Sloveniji potekal maraton nadzora hitrosti - preverite lokacije.

J. A.