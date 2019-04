FKK tudi letos

2.4.2019 | 15:00

Goran Milovanović, Stane Tomazin in Jan Strajnar (z leve) (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki bo letos pripravilo drugi FKK – Festival kulture Kostanjevica. Tridnevno dogajanje bodo odprli 4. julija z glasbenim dogodkom v atriju Galerije Božidar Jakac, odprtje bodo združili z začetkom kiparskega simpozija Forma viva, ki vse leta poteka pod okriljem Galerije Božidar Jakac.

Na festivalu se bodo v treh dneh na več krajih v Kostanjevici na Krki zvrstili številni glasbeniki, literati in poklicni gledališčniki, organizator bo pri tem pripravil tudi gledališke delavnice in pogovore s književniki, sta na današnji novinarski konferenci povedala programski vodja festivala Stane Tomazin in predsednik Mladinskega društva Kostanjevica na Krki Jan Strajnar. Direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović, ki je tudi sodeloval na konferenci, označuje zamisel o festivalu za zelo dobro, ker obuja festivalsko dogajanje, ki je v preteklosti že dalo kulturni pečat Kostanjevici na Krki.

Vstop na festival bo brezplačen. S tem ne želimo sporočiti, da je kultura zastonj, ampak želimo festival narediti dostopnejši obiskovalcem, sta povedala Tomazin in Strajnar.

M. L.