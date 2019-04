Prvi posredovalci nudili pomoč, a je oseba žal umrla

2.4.2019 | 18:30

Foto: Arhiv DL

V naselju Mačkovec pri Dvoru so danes okoli 20 minut pred 17. uri prvi posredovalci skupine PGD Dvor nudili pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto. Pomoč žal ni bila uspešna, oseba je na kraju umrla.

Pes napadel otroka

V naselju Gorica v občini Krško je ob 15.41 pes napadel in ugriznil otroka. Reševalci nujne medicinske pomoči Krško so otroka oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

M. Ž.