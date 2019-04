Rdeči križ podari in išče

3.4.2019 | 10:50

Novo mesto - V Humanitarnem centru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto na Drski lahko podarijo: nove vzmetnice in latoflex različnih velikosti, vzmetnico 120 x 200 cm, zakonsko posteljo, kavč, ki je lahko tudi kot ležišče, zakonsko posteljo, otroški stolček za hranjenje, otroški nastavek za stranišče, garderobne omare, omaro za dnevno sobo, mobilni wc za invalida, vgradni pomivalni stroj, zamrzovalno omaro, pisalno mizo in večje preproge, dvokrilna garažna vrata v 210 in š 220, vhodna vrata v 195 in š 90, zastekljena balkonska vrata v 260 in š 100 ter okna z notranjimi žaluzijami.

Potrebujejo pa: postelje 90 x 200 cm, vzmetnice 90 x 200 cm in 140 x 200 cm, kuhinjske omarice in pult, jedilno mizo in stole, manjši kuhalnik, manjši električni štedilnik, manjši hladilnik, sušilni stroj, mikrovalovne pečice, sesalnike, stojalo za sušenje perila, več otroških koles in moško kolo.

Vse informacije nudijo na OZRK Novo mesto, tel.: 07/ 39 33 121, e: novo-mesto.ozrk @ozrks.si. OZRK Novo mesto ima tudi razdelilnico hrane, kjer socialno šibki dobijo topli obrok vsak delovni dan ob 12. uri, in kopalnico, v kateri se lahko stuširajo in operejo oblačila.

Po rabljena oblačila in obutev lahko pridete vsako sredo od 13. ure do 16. ure. S seboj prinesite osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru za socialno delo v Novem mestu.

