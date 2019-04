Na štedilniku se je smodila hrana

3.4.2019 | 07:00

Včeraj dopoldne nekaj po deveti uri se je na Knafljevem trgu v Ribnici v kuhinji stanovanja v večstanovanjski stavbi na štedilniku smodila hrana. Gasilci PGD Ribnica so posodo z zažgano hrano odstavili s štedilnika in prezračili stanovanje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA-IND. CONA izvod 5. Vrtača-vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE PRI GRMOVLJAH;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI;

- od 8:10 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SONČNIKI, TP VRBOVCE, TP VEL. BAN, TP RŽIŠČE, TP VODENICE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PANGRČ GRM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Cirnik med 8:30 in 10:30 uro in na območju TP Vitovc Stankovo med 11:30 in 13:30 uro; za področje nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Drenovec Senuše, Ravno, Reber Vrhule in Nemška vas med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.