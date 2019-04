Proračun v javni razpravi, najbolj se je kresalo o gasilcih

3.4.2019 | 11:50

Mag. Andreja Topolovšek je predstavila predlog proračuna za 2019.

Šentjernej - Občina Šentjernej je po trimesečnem začasnem financiranju to podaljšala še za naslednje tri mesece. A verjetno bo proračun za letošnje leto sprejela prej, saj so njegov predlog na 2. redni seji svetniki potrdili (9 za, 5 proti in 1 vzdržan), proračun pa je zdaj v 15-dnevni javni razpravi in mogoči so predlogi in amandmaji.

Predvideni prihodki znašajo 7 milijonov 938 tisoč evrov, odhodki pa 8 milijonov 203 tisoč evrov. A po besedah mag. Andreje Topolovšek iz občinske uprave, je treba upoštevati skoraj 183 tisoč evrov koriščenja povratnih sredstev iz državnega proračuna po 23. členu Zakona o financiranju občin (gre za devetletno ugodno odplačevanje kredita), odplačevanja dolga v predvidenem znesku dobrih 427 tisoč evrov (vračanje posojil iz leta 2006 za obnovo šolo in izgradnjo vrtca iz 2009 kot lastno udeležbo občine pri mnogih infrastrukturnih naložbah ter za posojila iz zadnjih dveh let za izgradnjo vrtca) ter stanje sredstev iz preteklih let v višini dobrih 509 tisoč evrov. »Proračunski prihodki in odhodki so tako uravnoteženi in znašajo dobrih 8,6 milijona evrov, je dejala Topolovškova.

Glavni projekti

Z leve Marjetka Rangus in Jože Simončič

Med glavnimi projekti v letu 2019 je naštela: izgradnjo hidravličnih izboljšav (dobrih 173 tisoč evrov), odkup občinskih prostorov, kar pomeni 2. nadstropja (skoraj 142 tisoč evrov), ureditev križišča in infrastrukture v Maharovcu z nadaljevanjem investicije do začetka vasi Dolenji Maharovec (skupna vrednost dobrih 220 tisoč evrov), nakup zemljišč (48 tisoč evrov), ureditev fitnes parka v naravi (30 tisoč evrov), delno ureditev infrastrukture v Dolenji Stari vasi (150 tisoč evrov), dokončanje sanitarij na pokopališču v Orehovici (7 tisočakov) in rekonstrukcijo križišča, cestne infrastrukture v Orehovici proti Gornji Stari vasi (52 tisočakov), obnovo ceste v Dolenjem Vrhpolju (30 tisočakov), obnovo treh odsekov vodovodov (90 tisočakov) in dokončanje investicije v Dobravici (21.500), ureditev avtobusnih postajališča (17 tisočakov), zagotavljanje zimskega in letnega vzdrževanja cest, izdelavo Občinskega prostorskega načrta (80 tisočakov) kot dvoletni projekt, zamenjavo svetilk javne razsvetljave v treh proračunskih letih in urejanje projektne ter druge potrebne dokumentacije: za ureditev šentjernejskega sejma, mostu v Mršeči vasi, infrastrukturo Drama – Roje, za izgradnjo plinovoda od Dobruške vasi do Šentjerneja, za izgradnjo vodovoda od Dobrave do Šentjerneja in pridobitev dokumentacije za energetsko prenovo javnih objektov.

Med najbolj kritičnimi pri osnutku proračuna so bili svetnik Franc Hudoklin (SLS), ki je dejal, da je zelo razočaran, župana pa je tudi opomnil, zakaj v treh mesecih ni bilo niti ene seje in tudi ne prvega branja proračuna, »kar se odraža na investicijah«, pa Marjetka Rangus (Lista za šentjernejsko dolino), ki je menila, da proračun ni ne investicijsko ne ciljno naravnan. Zavzela se je za večjo podporo gasilstvu, kar je izpostavil njen kolega z liste Jože Simončič. Več o razpravi v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

