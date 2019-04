Sodni epilog tragedije družine Izairi, vozniku skuterja tri leta zapora

3.4.2019

Črnomelj, Ulcinj - Lani poleti se je v črnogorskem Ulcinju zgodila huda nesreča na morju, v kateri sta življenje izgubila žena in 10-letni sin belokranjskega športnika Petrita Izairija, znanega trenerja tajskega boksa in ustanovitelja črnomaljskega kluba tajskega boksa Muay Thai Gladiator. Tragedija je dobila sodni epilog, saj je, kot poroča današnje Delo, voznika vodnega skuterja Srđana Danilovića na osnovnem sodišču v Ulcinju obsodili na tri leta zapora zaradi storitve kaznivega dejanja hujšega ogrožanja varnosti javnega prometa. V to kazen mu je sodišče vštelo tudi čas, ki ga je prebil v priporu od 24. julija do 17. avgusta.

Kot smo poročali tedaj, je do tragedije prišlo med adrenalinsko vožnjo na t. i. banani, ki je trčila v turistično ladjo. Kljub hitremu posredovanju reševalcev sta mati in sin umrla na kraju nesreče, 13-letna hči in Petrit pa sta bila huje poškodovana, a izven življenjske ogroženosti.

