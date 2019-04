Letos na območju PU Novo mesto rekordnih 3043 kršitev omejitve hitrosti

3.4.2019 | 13:00

Foto: PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto

Na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto je v zadnjih šestih letih v 70 prometnih nesrečah umrlo 76 ljudi. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč s smrtnim izdiom je bila neprilagojena hitrost, v teh nesrečah pa je umrlo kar 36 ljudi.

Tudi letos neprilagjena hitrost ostaja med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč, kjer so tudi posledice najhujše. Tako so letos policisti obravnavali 56 prometnih nesreč, za katere so ugotovili, da so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti. "Okrepili smo nadzor nad upoštevanjem omejitev hitrosti in v prvih treh mesecih ugotovili 3043 kršitev, kar je največ v zadnjih petih letih," so poudarili na Policijske uprave Novo mesto.

Danes tudi na območju PU Novo mesto na številnih lokalnih, regionalnih, glavnih cestah in na avtocesti poteka maraton nadzora hitrosti. Namen nadzora je, kot smo že poročali, da vozniki ne le v času nadzora, ampak tudi sicer spremenijo vozniške navade in dosledno upoštevajo cestno prometne predpise. Na ta način zagotavljajo lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.

Vlomil v lokal, a odnesel nič

Na Topliški cesti v Novem mestu je ponoči nekdo vlomil v gostinski lokal. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa povzročil za okoli 150 evrov škode.

22 tujcev nezakonito čez mejo

Policisti so na območju krajev Žuniči, Damelj, Vukovci, Podgračeno, Podlog in Rožič Vrh izsledili in prijeli 22 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 14 državljani Maroka, po dvema državljanoma Alžirije in Pakistana, državljanom Egipta in državljanom Sirije še niso zaključeni.