Vrata odprl center Pedimed

3.4.2019 | 14:00

Karmen Perko (druga z leve) s svojo ekipo

Center Pedimed na Malem Slatniku

Mali Slatnik - Lahkih nog naokrog – brez bolečin. To je moto Centra Pedimed, ki je svojo enoto odprl tudi na Dolenjskem, natančneje na Malem Slatniku. »Medicinska nega nog je zelo široko področje in temelji na problematiki stopal, kot so vraščeni nohti, glivice na nohtih, diabetično stopalo, kurja očesa, različne deformacije stopal in mehanske poškodbe nohtov.

Za reševanje teh so potrebna poglobljena znanja in tehnike reševanja. V tujini imajo posebno vejo medicine, ki se imenuje podologija in se izključno ukvarja s problematiko stopal. V Sloveniji tega znanja praktično ni, zato smo si že na začetku postavili cilj, da postopke in znanje prenesemo k nam,« je pojasnila Karmen Perko, medicinska pedikerka, ki je pred osmimi leti odprla Center Pedimed v Ljubljani.

Vse njihove storitve temeljijo na sodobnem in inovativnem načinu reševanja težav s stopali, njihova ekipa pa se nenehno izobražuje doma in v tujini pri priznanih podologih ter pri svojem delu sodelujejo z zdravniki – dermatologi, ortopedi, fiziatri, plastičnimi kirurgi in diabetologi.

Poleg, lahko bi rekli osnovnih storitev nege stopal, kot so klasična pedikura, sanacija kurjih očes in ragad, otiščancev, bradavic in trde kože na podplatih, je izpostavila poglavitne tri, s katerimi se srečujejo večkrat dnevno in so posebnost njihovega centra. »Prvi v Sloveniji smo se lotili sanacije vraščenega nohta z medicinsko sponko, ki je alternativa operaciji. Prav tako smo kot prvi v Sloveniji izvajali fotodinamično terapijo pri sanaciji glivic na nohtih, po različnih deformacijah nohtne plošče in operativnih posegih na nohtih pa izvajamo tudi nohtno protetiko,« je orisala Perkova.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

