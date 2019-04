Ko odpadki krožijo, rešimo več kot 500 dreves

3.4.2019 | 15:15

Tetrapak, odvržen v zabojnik z rumenim pokrovom, se lahko uporabnikom vrne v obliki higienskih robčkov ali wc papirja.

Novo mesto - Na sedežu javnega podjetja Komunala Novo mesto so danes z gosti obeležili t.i. Dan krožnega gospodarstva Novo mesto, s katerim so zaključili triletni ekološki projekt, ki je z rezultati prepričal tudi ostale slovenske regije in bi se lahko po mnenju sodelujočih širil tudi v ostale evropske države. Nenazadnje je zanj novomeška komunala s partnerji od Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu pred dvema letoma prejela pohvalo, imenovano Highly commended.

Na Cikavi so danes praznovali triletno izvajanje ekološkega projekta in priredili dan krožnega gospodarstva. Sodelujočim dolenjskim občinam in šolam so podelili priznanja.

Direktor podjetja Gregor Klemenčič je povedal, kako so pred tremi leti zagnali projekt po šolah v osmih dolenjskih občinah in jih spodbujali k ločenemu zbiranju odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (tetrapake) ter jih za uspehe tudi nagradili. Primer krožnega gospodarstva dolenjske lokalne skupnosti se po njegovih besedah nadaljuje v komunali, ki to ločeno frakcijo odpadkov sortira in odda partnerskemu podjetju Dinos. Ta jih dostavi italijanskemu podjetju Lucart, kjer to embalažo reciklirajo in iz nje izdelajo nove papirnate higienske izdelke, te pa preko slovenskega distributerja, podjetja Valtex dobavijo javnim ustanovam in podjetjem v naši regiji. »Nove higienske izdelke tako uporabijo občani, ki so zadnje odložili vir, torej kartonsko embalažo za mleko in sokove,« so se pohvalili v komunali.

Dosedanje rezultate projekta so predstavili tudi s številkami: v treh letih so namensko predelali 105 ton tetrapaka in s tem ohranili 574 odraslih dreves, ki bi ob povprečni pogozditvi pokrivala približno 2.200 kvadratnih metrov gozda. Reciklirali so okoli 2,6 milijona litrskih embalaž kemso in emisije ogljikovega dioksida znižali za 68 ton. Projekt je zajemal osem dolenjskih občin, z zbrano odpadno embalažo pa so pokrili več kot polovico tukajšnjih potreb po higienskem papirju.

Poleg partnerjev projekta se je današnje prireditve med drugimi udeležil tudi italijanski veleposlanik v Sloveniji Paolo Trichilo, da gre za referenčni primer dobre prakse, ki bi mu lahko sledili tudi v drugih državah, pa je poudaril direktor Lucarta Tommaso de Luca. Klemenčič in direktor Valtexa Niko Kumar sta danes še dodala, da naj bi projekt že začeli posnemati oz. izvajati tudi na območju Ljubljane in Brežic.

Na prireditvi, ki so jo popestrili pevci in pevke Mladinskega pevskega zbora OŠ Center, so podelili priznanja predstavnikom sodelujočih osmih dolenjskih občin in sodelujočih osnovnih šol Bršljin, Center, Drska, Grm in Šmihel iz Novega mesta ter OŠ Šmarjeta, Frana Metelka Škocjan in Toneta Pavčka Mirna Peč.

Besedilo in fotografije: M. Martinović

