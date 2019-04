Ukrotimo C6

3.4.2019 | 14:30

Bistrica ob Sotli - V sklopu Erasmus+ KA2 projekta »Ukrotimo kompetence 21. stoletja« smo z desetimi učenci iz 4. in 5. razreda OŠ Bistrica ob Sotli gostovali pri učencih in učiteljih 1. OŠ Varaždin. Projekt je nastal na podlagi težnje po sodobnem, učencem prilagojenem pouku, ki krepi kompetence 21. stoletja. Zaradi poudarka na individualizaciji in personalizaciji pouka, smo najprej postopno usposobili učitelje s tremi izobraževalnimi moduli, ki osvetljujejo uporabo sodobne tehnologije osmišljeno in v pravi meri.

V tretjem letu izvajanje projekta, v katerem smo vodilni partner, smo prešli na intenzivnejše delo z učenci. Oktobra smo tako gostili 10 učencev I. OŠ Varaždin, v marcu smo bili gostje mi. Učenci so tako spali pri družinah otroka, ki je spal pri nas. Tako so se stkala še trdnejša prijateljstva in doživetje bivanja na Hrvaškem je bilo bolj pristno.

Naši partnerji iz 1. OŠ Varaždin na čelu s koordinatorico dr. sc. Teo Pavičić Zajec, so, kot smo pri njih že navajen, skrbno poiskali primere dobre rabe, se medsebojno uskladili in raziskali različna učna okolja. Tako so za naše in njihove učence pripravili zanimive aktivnosti, ki so jim predstavljale izziv in so temeljile na razvijanju kompetenc 21. stoletja. Poudarek je bil na tretjem modulu, kjer učitelji s pomočjo različnih IKT orodij in okolij razvijamo ustvarjalnost. In tematika? Ker smo v tem tednu beležili dan voda, so učence izzvali z okoljevarstvom v luči varovanja čiste vode.

Naši otroci so spoznavali šolski dan svojih vrstnikov, saj so z vrstniki šli v šolo, pri njih jedli in spali. Pogovarjali so se malo slovensko in malo hrvaško, se smejali in nadvse zabavali. Predstavili so nam krasno mesto Varaždin, kjer spijo angeli. Jedli smo okusne varaždinske klipiće in si ogledali kulturni nastop.

Spoznali smo zabavne prednosti mestnega življenja, ko so nas popeljali v zabaviščni center s kinom. Ogledali smo si najsodobnejši Marvelov film Spider-man, novi svet v 3D tehniki s poučnim predfilmom o nastajanju risanega filma. Sledilo je keglanje in zabava ob pici. V soboto smo se pred odhodom domov sprostili z igranjem na travnikih ter z ogledom domačih živali, predvsem nekaj dni starih kozličkov in jagnjetov, na krasnem posestvu v bližini Varaždina.

OŠ Bistrica ob Sotli