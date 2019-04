S povabilom Krke na ogled smučarskih poletov v Planici

3.4.2019 | 14:35

Črnomelj - V četrtek, 21. marca, smo se učenci OŠ Milke Šobar – Nataše v spremstvu učiteljev odpravili na ogled smučarskih poletov v Planico. Iz Črnomlja smo se odpravili že zelo zgodaj, saj smo se pred šolo zbrali ob petih zjutraj. Tam nas je pričakala Krkina sodelavka, Tanja Sluge Kobe, ki nam je osebno predala Krkina darila – zimske kapice in vodo, obenem pa nam zaželela, da se imamo v Planici nadvse lepo.

To se je tudi uresničilo, saj smo v ogledu dolgih smučarskih poletov nadvse uživali in se prav vsi vrnili domov veselih obrazov in iskrivih oči. Za nami je čudovit in s soncem obsijan dan, zato upamo, da se v prekrasno Dolino pod Poncami odpravimo še kdaj.

Iskreno se zahvaljujemo Krki d.d., ki nam je omogočila ta nepozabni izlet.

