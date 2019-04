V Nogometnem klubu Krško se ne bodo dali ustrahovati

Novi trener nogometašev Krškega Andrej Panadić, predsednik kluba Andrej Omerzu in odvetnik Drago Šribar na današnji novinarski konferenci. (Foto: I. Vidmar)

Krško - Vandalizem na travnem igrišču stadiona Matije Gubca pred nedeljsko tekmo v Krškem in spremembe na čelu članskega moštva ter cilji, ki si jih v Nogometnem klub Krško zastavljajo pred nadaljevanjem sezone so bili razlog za današnjo novinarsko konferenco, na kateri je o vsem tem spregovoril predsednik Zoran Omerzu.

Najprej je spomnil na vandalsko dejanje, ko so storilci na sredini nogometnega igrišča pred nedeljsko tekmo med Krškim in Muro izkopali jarek v znaku črk O in B (kar naj bi pomenilo Omerzu in Brdik, začetnici črk predsednika in direktorja kluba) in grob ter vanj zapičili križ, ter ob tem na tla položili transparenta krške navijaške skupine Nuclear Power Boys. »V Nogometnem klub Krško imamo ničelno toleranco do nasilja in kriminala na, ob in izven igrišča. Nogometni klub Krško je institucija, ki ne bo nikoli dovolila ustrahovanja ter agresivnih dejanj zoper dobro ime kluba in lastnine,« je z dramatičnim glasom novinarsko konferenco začel predsednik Omerzu in povedal, da za povzročitelje obstajajo različni posredni in neposredni dokazi in da so zadevo prijavili policiji, ki je že in bo še opravljala zaslišanja, da je že opravljena ocena škode in da je prijavo podala tudi že občina Krško.

Vodstvo kluba je v ponedeljek policijo seznanilo tudi s tem, kdo so storilci nezakonitih dejanj, pravna služba kluba pa pripravlja vso potrebno dokumentacijo za sodni pregon storilcev. Ker nedeljski vandalizem ni bil osamljen primer groženj klubu, je klub po besedah predsednika Omerzuja sprožil pravne postopke proti posameznikom in društvom, ki so pred tekmami mlajših selekcij, ki bi morale igrati konec minulega tedna, grozili prijateljskemu sosednjemu klubu, ki naj bi prišel igrati združeno z ekipo mlajših selekcij Nogometnega kluba Krško. »Imamo dokaze, ki so ustrezno zavarovani,« je dodal Omerzu in opozoril na odvetnika Šribarja, ki je na novinarski konferenci sedel na njegovi levi in bo vodil vse pravne postopke proti znanim storilcem kaznivih dejanj proti Nogometnemu klubu Krško.

V nadaljevanju novinarske konference je predsednik Zoran Omerzu povedal, da ima klub še naprej cilj obstanek članskega moštva v Prvi ligi Telekom Slovenije, kar naj bi mu omogočil novi trener Hrvat Andrej Panadić, nekdanji igralec Dinama in več tujih klubov, med drugim tudi Hamburga, ki je nastopil tudi na treh tekmah jugoslovanske reprezentance, v svoji trenerski karieri pa je pred izpadom rešil Nogometni klub Istra, sicer pa je delal v več klubih kot pomožni trener, med drugim tudi v Dinamu.

Med drugim je povedal še, da ima klub stabilen proračun, ki je za polovico manjši, kot je bil, in da se finančna situacija popravlja. Uredili so tudi delo nogometne šole, ki jo vodi domačin Iztok Kapušin in ima ločen transakcijski račun. V klub vabijo nove nogometaše, stare od sedem do enajst let, ki bodo do naslednje sezone oproščeni vadnine.

Novi trener članske vrste Andrej Panadić je povedal, da se te dni, ki jih je preživel v Krškem dobro počuti, da so ljudje prijazni. »Ne bi prišel v Krško, če ne bi verjel, da moštvo lahko obstane v ligi. Fantje so zelo motivirani in hočejo obstati v ligi. Žal mi je, da smo prvo tekmo pod mojim vodstvom izgubili, a navijači so nam ob koncu tekme zaploskali in nogometaše tako nagradili za pravi odnos in borbo,« je še dodal.

