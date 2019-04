O Hudoklinu za zaprtimi vrati; Višje plače - podražitev vrtca; Za cvičkarijo so dali že dovolj

3.4.2019 | 19:30

Novi časi, novi občinski sveti in nova pravila igre. Tako nekako bi lahko rekli za nove navade oblastnikov v nekaterih občinah, kjer so, kadar se pogovarjajo kaj takega, kar ne želijo, da bi slišali njihovi volivci, razprave zaprejo za javnost, kar se zdi, milo rečeno, nekoliko neustavno. Za javnost so tako zaprli razpravo o svetniškem statusu nekdanjega šentjernejskega župana Franca Hudoklina - potem ko sta mu upravno sodišče in protikorupcijska komisija dala prav, so njegov svetniški mandat občinski svetniki končno le potrdil, kaj pa so se pogovarjali za zaprtimi vrati, pa si lahko le domišljamo.

Da se bo to zgodilo, se je vedelo že prej. Ko je vlada dovolila zvišanje plač v javnem sektorju, je bilo jasno, da se bodo zvišale tudi cene storitev tega sektorja in tako se je vrtec zaradi višjih plač zaposlenih v Škocjanu zvišal za okroglih deset odstotkov.

Teden cvička ni poceni. Dolenjski vinogradniki so se na trebanjsko občino obrnili s prošnjo, da jim odobri še nekaj dodatnega denarja za organizacijo tradicionalnega praznovanja, posvečenega temu vinu, a so se trebanjski svetniki uprli. Za cvičkarijo smo dali že dovolj, so rekli in niso dvignili rok.

