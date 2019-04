Mikcu za zažig žene deset let zapora

3.4.2019 | 18:00

Ivan Mikec

Novo mesto - Ivan Mikec (67) iz Svetega Vrha pri Mokronogu je kriv poskusa umora svoje žene Anice, ki ga je želel izvesti na zahrbten in grozovit način, za kar mora za deset let v zapor. Tako je popoldne razsodil sodni senat novomeškega okrožnega sodišča pod vodstvom sodnice Melite Perko. Sodba še ni pravnomočna.

Kot je sodnica povedala v obrazložitvi sodbe, je Mikec pred tem že večkrat, zlasti v vinjenem stanju, ženi grozil, da jo bo pretepel, in jo žalil, 5. maja lani pa je malo po 23 uri. vstopil v stalnico, kjer je Anica že spala, in jo napadel.

Pred tem je iz hiše vzel posteljni vzglavnik, odšel do bližnjega gospodarskega poslopja, vzel slamo in jo skupaj z vzglavnikom polil z bencinom. Nato se je z vžigalnikom vrnil v spalnico, slamo položil na vzglavnik, potem pa oboje prižgal. Anica se je v tistem hipu prebudila in vstala, Ivan pa je stopil k njej, zavpil: »Zdaj boste vsi pocrkali,« in ji že goreč pripravek porinil v obraz in prsni koš. Anica je začela goreti po obrazu in prsnem košu, a je bila še dovolj prisebna, da je stekla v kopalnico in se z brisačo pogasila, tako da je ostalo le pri poskusu. Med napadom je utrpela opekline na približno 12 odst. telesne površine: na hrbtu, kolenih, nadlakti in prsnem košu, kjer so bile opekline najhujše.

Mikec je imel med dejanjem zaradi akutnega alkoholnega opoja bistveno zmanjšane sposobnosti razumevanja in obvladovanja, pri določitvi kazni pa je senat upošteval tudi druge omilitvene okoliščine, in sicer, da se je med napadom tudi sam hudo poškodoval, da prej nad ženo ni bil nasilen in da je nenazadnje izrazil obžalovanje nad dejanjem. Te okoliščine so vplivale, da mu je senat prisodil nižjo kazen, kot jo določa zakon, ki za poskus umora predvideva najmanj 15 let zapora.

Danes so bili na novomeškem sodišču sicer na vrsti zaključni govori tožilke in odvetnice, svoje videnje dogodkov pa sta podala tudi Ivan Mikec in njegova soproga Anica, ki je ponovno zatrdila, da je mož ni želel umoriti, sodišče pa je pozvala, naj ga spusti domov.

Boris Blaić