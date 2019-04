Urejali bodo priključke večnamenske poti ob Levičnikovi cesti

4.4.2019 | 08:00

Zapore v prvi fazi urejanja in

zapore v nadaljevanju (Vir: MO Novo mesto)

Novo mesto - Gradnja večnamenske poti ob Levičnikovi cesti se bo v prihodnjem tednu nadaljevala z urejanjem Levičnikove ceste in priključkov na območju Ločenskega mostu. Dela bodo zahtevala polovične zapore cestišča in popolne zapore priključkov ter prilagoditve v prometu, so sporočili iz novomeške občine.

Predvidoma v ponedeljek, 8. aprila, po jutranji prometni konici bo izvajalec začel z deli na Levičnikovi cesti med Ločenskim mostom in priključkoma proti Ragovem oziroma Grabnu, zaradi česar bodo postavili polovično zaporo pred začetkom mostu. Promet bodo urejali signalisti z zastavami.

V prihodnjih tednih sledi urejanje izvoza iz Levičnikove v smeri Ragovega, v katerem bo priključek popolnoma zaprt. Nato sledi urejanje otoka za pešce in kolesarje, v zadnji fazi pa še urejanje priključka na Levičnikovo iz smeri Grabna, v katerem bo priključek popolnoma zaprt. Promet po Levičnikovi bo med deli na priključkih in otoku upočasnjen ter omejen na 30 km na uro, po zagotovilih izvajalca pa bo potekal dvosmerno. Dela bodo predvidoma trajala do konca maja, so pojasnili na rotovžu in pridali, da bodo o nadaljnjem poteku del in morebitnih obvozih javnost sproti obveščali.

M. Ž.