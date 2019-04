Avto je zagorel

4.4.2019 | 07:00

Včeraj ob 16.53 uri je v Dolenjem Boštanu, občina Sevnica zagorelo osebno vozilo. Požar so pagasili gasilci PGD Sevnica.

Drevo na cesti

Ob 19.26 je na Trnovcu, občina Sevnica, drevo padlo preko cestišča in oviralo promet. Gasilci PGD Trnovec so drevo razžagali in odstranili.

Gorele veje

Ob 19.23 so v bližini naselja Livold v občini Kočevje na površini 50 kvadratnih metrov gorele veje. Požar so pogasili gasilci PGD Livold in Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRILOZJE, izvod Boginja vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI STOPIČAH;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC;

- od 15:00 do 17:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP REGRŠKE KOŠENICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanmi iz TP MIHOVO;

- od 8:10 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVOROVICA, TP APNENIK, TP VRATNO, TP STRAŽNIK.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA, na izvodu Nova Lipa.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 11. uro na območju TP Veniše - nizkonapetostni izvod proti Veliki vasi in med 11.30 in 15. uro na območju TP Drnovo - nizkonapetostni izvod gostilna Stanko, na področju nadzorništva Brežice med 8. in 10. uro na območju TP Gornji Obrež, Mrzlak 1, Mrzlak 2, Čela, Ključice, Arnova sela, Trebež, Glogov brod, Artiče in Artiče zadružni dom in med 11. in 13. uro na območju Šentlenart vas.

M. K.