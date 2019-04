Tudi v Šentjerneju ne gre brez povišanja cen vrtca

4.4.2019 | 11:10

Starši bodo od 1. aprila plačevali višje cene vrtca tudi v Šentjerneju.

Šentjernej - Brez podražitve vrtca zaradi višjih stroškov dela, ki so posledica prenehanja varčevalnih ukrepov in sprostitev napredovanj, to pomlad ne gre niti v šentjernejski občini. Za 6 oz. 8-odstotno povišanje cen v Vrtcu Čebelica Šentjernej je na zadnji občinski seji dvignilo roke 11 svetnikov, pet jih je glasovalo proti.

Občinski svetniki na zadnji seji

Po besedah Darje Bambič iz občinske uprave so dosedanje cene veljale od 1. marca lani. Od 1. aprila tako polna cena za prvo starostno obdobje (od 1. do 3. leta) zanaša 509 evrov (31 evrov več), za drugo starostno obdobje 378 evrov (za 29 evrov več), strošek živi za otroka na dan ostaja 1,50 evrov, cena 10. in vsake nadaljnje ure varstva pa je treba plačati 2,55 evrov.

Ana Srpčič

Ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjernej Ana Srpčič je povedala, da so s cenami še vedno v slovenskem povprečju ali celo nižje, a brez tega povišanja zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti pač ne gre. Imajo tudi sorazmerno star kolektiv, 21 delavcev ima več kot 35 let delovne dobre, kar pomeni višje plače. S 1. aprilom so v vrtcu prvič presegli številko 400, saj vrtec obiskujejo 403 malčki, razporejeni so v devet oddelkov.

Svetniška razprava je bila pestra, saj se je cena vrtca v letu dni dvignila za 60 evrov in čeprav se celoten strošek ne prevali le na starše, je to zanje veliko breme. Več o njej v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

