Izbirajo naj prostovoljce leta 2018

4.4.2019 | 12:10

Lani je naziv Naj prostovoljska organizacija leta 2017 v občini Krško prejelo PGD Videm ob Savi, naj prostovoljec leta pa Sandi Lekše. (Foto: Občina Krško, arhiv DL)

Krško - Občina Krško že peto leto zapored objavlja javni natečaj za »Naj prostovoljca« do in nad 30 let ter »Naj prostovoljsko organizacijo« v letu 2018, zato vabijo različne organizacije, društva in posameznike, da pošljejo predloge za posamezne kategorije. »Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost vsake lokalne skupnosti, saj prispeva k razvijanju solidarnosti, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti,« so poudarili na krški občini.

Predloge pričakujejo najkasneje do četrtka, 11. aprila, na naslov občine s pripisom »Prostovoljec leta 2018 v občini Krško« ali po elektronski pošti na naslov metka.resnik@krsko.si na prijavnici, ki je na voljo na spletni strani občine v rubriki Javni razpisi.

Na podlagi prijav bodo za naj prostovoljca/ko lanskega leta do 11. maja z glasovanjem lahko odločali občanke in občani, so še dodali.

M. Ž.