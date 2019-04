S kamenjem na policiste, poziv očividcem nesreče

Policijsti so bili včeraj nekaj minut po 15. uri obveščeni o prometni nesreči na uvozu na avtocesto v Drnovem v smeri proti Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi neznani voznik tovornega vozila oplazil osebni avtomobil Seat althea črne barve, romunskih registrskih oznak. Voznik tovornega vozila je po nesreči nadaljeval z vožnjo. Policisti zaradi razjasnitev vseh okoliščin prosijo voznika tovornega vozila in morebitne očividce nesreče, da pokličejo na številko 113.

Policisti PP Novo mesto so včeraj, nekaj po 11. uri med izvajanjem poostrenega nadzora v okolici Novega mesta ustavili voznika osebnega avtomobila Alfa romeo. Ugotovili so, da 33-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so pričeli s postopkom zasega vozila. Kršitelj je med postopkom razbil prednje steklo vozila in avtomobil polival z bencinom. Ravnanje so mu preprečili in ga obvladali z uporabo prisilnih sredstev, takrat pa sta dve osebi, ki sta bili v bližini, v policiste in službeno vozilo pričeli metati kamenje. Poškodovan ni bil nihče, na službenem vozilu pa je nastala premoženjska škoda. Osumljencema, ki sta metala kamenje, so odvzeli prostost in ju odpeljali na policijsko postajo.

Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in poskusa preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Zaradi kršitev javnega reda in miru in cestno prometnih predpisov so 33-letnemu vozniku izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan izgubil oblast nad vozilom in trčil v odbojno ograjo

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili okoli 20.30 obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti pri Starih Žagah. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 38-letni voznik osebnega avtomobila, ki je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in trčil v obojno ograjo. Med postopkom so še ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,43 miligramov alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Ukradel avto, v katerem so bili ključi

V Orehovcu na območju Kostanjevice na Krki je ponoči nekdo z dvorišča hiše odpeljal avtomobil Mitsubishi pajero 1.8, letnik 2006, svetle kovinsko sive barve, registrskih oznak KK RR-052. V vozilu so bili kontaktni ključi in električno orodje.

Vlomil v hiši

V Dolgi Raki na območju Krškega je nekdo vlomil v dve starejši nenaseljeni hiši. Odtujil ni ničesar, z vlomov pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Ob motorno žago in gorivo

V Selah pri Raki je med torkom in sredi neznanec vlomil v gospodarski objekt ob hiši ter odnesel motorno žago in dve posodi z gorivom. Lastnika je oškodoval za 130 evrov.

V rastlinjak po solato

Med torkom in sredo je iz rastlinjaka v okolici Šentjerneja nekdo odnesel večjo količino solate in lovsko kamero. Škode je za okoli 300 evrov.

Prijeli 12 tujcev

Policisti so na območju krajev Paunoviči, Jugorje, Črnomelj in Novo mesto izsledili in prijeli 12 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z devetimi državljani Maroka, dvema državljanoma Iraka in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

