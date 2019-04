Vinceremo – okupacijske meje v Beli krajini

4.4.2019 | 15:30

Vir: spletna stran Belokranjskega muzeja

Metlika - V Belokranjskem muzeju v Metliki bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Vinceremo, videt čemo – okupacijske meje v Beli krajini 1941–1945, ki je del raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki v življenju slovenskega prebivalstva.

Razstava želi prikazati, kako so okupacijske meje med drugo svetovno vojno zarezale v življenje v Beli krajini. Okupacijska meja med fašistično Italijo in ustaško Neodvisno državo Hrvaško je v Beli krajini potekala po meji sreza Črnomelj, od Trdinovega vrha po grebenu Gorjancev/Žumberaka do reke Kolpe pri Božakovem, nato pa po reki Kolpi navzgor do Predgrada. Na Gorjancih so Italijani za zavarovanje meje s Hrvaško nameravali zgraditi žično ograjo z bunkerji, po kapitulaciji Italije pa je bila Bela krajina osvobojeno ozemlje.

Pri nastanku razstave so sodelovali ljubljanska Filozofska fakulteta, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Kulturni center Semič, Belokranjski muzej Metlika, Mestna zbirka Črnomelj, Muzej novejše zgodovine Slovenije in ARRS Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Razstava, ki jo bo odprl vodja raziskovalnega projekta zgodovinar Božo Repe, bo na ogled do 25. aprila.

M. Ž., I. V.