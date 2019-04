Ogenj zajel kabino vlačilca

4.4.2019 | 22:45

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Popoldne ob 14.30 je na cesti Soteska—Dvor pri naselju Dolnji Kot v občini Žužemberk gorel vlačilec s priklopnikom. Ogenj, ki se je razširil po kabini vozila, so pogasili gasilci PGD Dvor in Žužemberk. O požaru so bili obveščeni policisti PU Novo mesto, o ponesrečencih dežurni na 112 v današnjem poročilu ne poročajo. Tik pred 17. uro je nato iztekalo gorivo iz v požaru poškodovanega tovornega vozila. Gasilci PGD Žužemberk in GRC Novo mesto so zaustavili iztekanje in počistili posledice.

Ob 14.20 je v ulici Marof v Trebnjem gorela suha trava, podrast in grmičevje. Gasilci PGD Trebnje so požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov pogasili. O požaru so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 14.02 so pri HE Boštanj trčili osebni in tovorno vozilo. Pri tem so se poškodovale štiri osebe. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili baterije, nudili pomoč poškodovanim, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in počistili cestišče. Reševalci NMP Sevnica so po ustrezni oskrbi dve poškodovani osebi prepeljali v SB Novo mesto in dve v SB Trbovlje.

M. M.