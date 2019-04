Pomoč žal prepozna

5.4.2019 | 07:00

Včeraj ob 12.19 uri so v Dvorski vasi v občini Velik Lašče gasilci PGD Velike Lašče nudili pomoč oboleli osebi z AED. Kljub hitremu posredovanju gasilcev je oseba umrla.

Zagorela podrast

Ob 14.57 je zagorela podrast v gozdu v kraju Gorelce, občina Radeče. Gasilci PGD Radeče in Vrhovo so požar podrasti v izmeri okoli 2000 kvadratnih metrov pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Štamfelj.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.10 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP APNENIK, TP JAVOROVICA, TP STRAŽNIK, TP VRATNO;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU;

- od 9.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ZAGRADŠKA GORA 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanmi iz TP MAVRLEN, na izvodu Gopi.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH 2, na izvodu DOLINA;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE, na izvodu PRAPROČE - SLAKOVA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava med 9.00 in 14.00 uro na območju TP ČISTILNA MIRNA, izvod PAPEŽ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP Straža Rimš in na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 10.30 uro na območju TP Oklukova Gora in med 11.30 in 13.30 uro na območju Sromlje.

M. K.