Zamaskiran oropal bencinski servis na Levičnikovi

5.4.2019 | 08:00

Bencinski servis OMV v Drgančevju (Foto: B. B.)

Novo mesto - Sinoči, nekaj po 20. uri je zamaskiran neznanec oropal bencinski servis OMV na Levičnikovi cesti v Novem mestu. Kot je danes zjutraj za Dolenjski list pojasnila Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto, so obvestilo o ropu prejeli ob 20.26, policisti in kriminalisti pa so takoj začeli z aktivnostmi za izsleditev storilca, ki je po dejanju pobegnil.

Pregledali so širše območje, postavili več blokadnih točk, o dogodku pa so obvestili vse policijske enote. Do tega trenutka (do 8. ure, op.a.) roparja niso izsledili, policisti nadaljujejo z aktivnostmi na terenu in ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja.

Kot je dejala, naj bi po prvih zbranih obvestilih in ugotovitvah storilec vstopil v prostore bencinskega servisa in od osebja zahteval denar. Storilec naj bi bil visok med 170 in 175 cm, imel je zamaskiran obraz, oblečen je bil v črna oblačila, obut v sivo črne športne copate, v roki pa je držal predmet podoben pištoli. Ko mu je osebje izročilo denar, naj bi peš pobegnil proti gozdu. V ropu ni bil nihče poškodovan.

M. Ž.