Moja pediatrinja leta 2019 je Ksenija Kozorog

5.4.2019 | 09:15

Moja pediatrinja 2019: Ksenija Kozorog, dr. med., spec. pediatrije (Foto: Aleš Beno, viva.si)

Ljubljana, Sevnica - S slavnostno podelitvijo priznanj se je včeraj zaključila 23. akcija Moj zdravnik, ki jo organizira revija Viva. Največ glasov bralk in bralcev in s tem naziv Moja zdravnica 2019 je prejela doktorica dentalne medicine, specialistka čeljustne in zobne ortopedije Vesna Kaloh, naziv Moja pediatrinja pa je Ksenija Kozorog iz sevniškega zdravstvenega doma. Tam je zaposlena osmo leto in skrbi za dobrih 1.900 otrok.

"Prejeto priznanje vidi kot odsev zaupanja v preteklo in sedanje delo, ki je rezultat ne samo strokovnosti, ampak tudi dobrega timskega dela, medsebojnega zaupanja, spoštovanja in pravega občutka za sočloveka. Obenem čuti, da ji nalaga izjemno odgovornost za naprej, da vse doseženo ohrani in še nadgradi," so zapisali v predstavitvi Ksenije Kozorog na spletnem portali viva.si.

Na prireditvi, na kateri je bil častni gost in govorec predsednik vlade Marjan Šarec, so naziv Moj družinski zdravnik podelili zdravniku splošne medicine Jurici Ferenčina iz Zdravstvenega doma Ljutomer, naziv Moj ginekolog ginekologu in porodničarju Aleksandru Merlu iz postojnske porodnišnice ter naziv Moja onkologinja zdravnici interne in internistične onkologije Vesni Ribarič Zupanc iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Naziv Moj zobozdravnik je prejel Rene Male, ki ima zobno ordinacijo s koncesijo v Mariboru, naziv Moj specialist leta pa ortoped Bogdan Ambrožič iz ortopedske bolnišnice Valdoltra.

Kot so še sporočili iz revije, se je v 23 letih že več tisoč ljudi zahvalilo prek 2000 zdravnikom za dober, spoštljiv in človeški odnos v zdravniški ordinaciji, je poročala STA. To pa je tudi namen akcije Moj zdravnik, ki je opomnik, da ima bolnik največ možnosti za kakovostno življenje in zdravje v partnerskem odnosu s svojim zdravnikom, ki ni le strokovnjak, temveč predvsem človek.

M. Ž.