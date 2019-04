Nova jedilnica za nov polet

5.4.2019 | 11:05

Župan Laškega Franc Zdolšek, oskrbnik doma Franc Krašovec, sevniški župan Srečko Ocvirk, direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč in predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica Rok Petančič (Foto: M. L.)

Na prireditvi, ki jo je povezovala Tanja Žibert (desno), so zapeli člani skupine Encijan (v ozadju). (Foto: M. L.)

Iz kuhinje so prinesli tudi okusen prašenec iz značilne posode. (Foto: M. L.)

Lisca - Včeraj so na Lisci odprli prenovljeno jedilnico Tončkovega doma. Prenovo je kot lastnik doma v celoti financirala občina Sevnica, ki je tako vložila skupno 70 tisoč evrov.

Kot sta ob odprtju poudarila župana občin Sevnica in Laško Srečko Ocvirk in Franc Zdolšek, je Lisca, ki je na stičišču obeh občin, dobra priložnost v turizmu. Zdolšek je pri tem pohvalil vidna sevniška prizadevanja za turistični razvoj Lisce.

Sevniški župan se je zahvalil oskrbniku Tončkovega doma Francu Krašovcu za njegovo uspešno vodenje te planinske postojanke. Krašovec je ob tem povedal, da je pred devetimi leti prevzel Tončkov dom v precej slabem stanju.

Planinci in drugi udeleženci, ki so jim po uradnem delu slovesnosti podarili izdatno planinsko malico, so pohvalili novo opremo jedilnice, v katero je po predlogu načrtovalca Marka Virtiča vse lesene sestavine izdelalo mizarstvo Tuhtar. Ker je bilo od odprtju precej hladno, so v Tončkovem domu mnogi pohvalili zakurjen nov kamin, ki so ga naredili v Kaminih Kočevar. Vsi omenjeni so s širšega območja pod Lisco.

Na včerajšnji slovesnosti, ki jo je vodila Tanja Žibert, je nastopila pevska skupina Encijan pri Planinskem društvu Lisca Sevnica.

Obiskovalci dogodka so si lahko v lani prenovljeni učilnici v Tončkovem domu ogledali fotografsko razstavo o naravnih lepotah Lisce. Avtorji razstave so Bojan Dremelj, Polona Gorišek, Jože Hvala, Dušan Klenovšek, Ljubo Motore in Vinko Šeško.

M. L.

