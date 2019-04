Vrtec dražji tudi v šmarješkem Sončku

5.4.2019 | 17:30

Šmarješki občinski svetniki so na svoji 3. seji sprejeli višje cene predšolske vzgoje v Vrtcu Sonček.

Šmarjeta - Od 1. marca so cene iz podobnih razlogov kot drugje - višji stroški dela zaradi sprostitev napredovanja in ukinitve varčevalnih ukrepov - malce višje tudi v Vrtcu Sonček, ki deluje pri OŠ Šmarjeta. Za prvo starostno obdobje so se povišale za 7,31 odstotkov, kar je 33,46 evrov več od prejšnje cene (dobrih 457 evrov) in zdaj znaša 491 evrov, za drugo obdobje pa so se cene zvišale za 1,79 odstotkov oz. 6,25 evrov, kar znaša dobrih 355 evrov (prej 349). Dnevni strošek živil je nižji in sicer 1,59 evrov.

Še naprej kot dodatna olajšava staršem ostane koriščenje počitniške rezervacije za polovico plačila ter znižano plačilo programa iz zdravstvenih razlogov v višini 30 odstotkov mesečnega prispevka staršev. Prejšnje cene so veljale od 1. maja lani.

Nevenka Lahne

Ravnateljica Nevenka Lahne pove, da je iz podatkov preračunanih ekonomskih cen jasno, da trenutno veljavne cene programov ne bodo zadoščale za pokritje vseh stroškov vrtca od letošnjega 1. januarja naprej. Preračun cen bo potreben spet v začetku novega koledarskega leta, do takrat posebnih sprememb ni predvidenih.

V letošnjem šolskem letu deluje deset oddelkov vrtca (pet v prvem in pet v drugem starostnem obdobju), v vrtec pa je bilo konec februarja vključenih 176 otrok - upoštevajoč fleksibilni normativ je ta številka 182.

Kako kaže naprej, je še težko reči, saj je vpis v novo šolsko leto mogoč še do 10. aprila, je pa na voljo 35 prostih mest. »Vloge prihajajo in računamo na deset oddelkov. Bomo pa v šoli imeli 1. septembra en oddelek več, kar pomeni 17 oddelkov, saj smo že vpisali 35 prvošolčkov, ki bodo razporejeni v dva razreda. Prihodnje leto je predvidenih celo 18 oddelkov v šoli,« pove Lahnetova. Šmarješko šolo trenutno obiskuje rekordnih 366 učencev.

Po zagotovilih ravnateljice Lahnetove sta lani dobro delovali in poslovali tako OŠ Šmarjeta kot Vrtec Sonček. Presežek prihodkov nad odhodki je v celotnem zavodu znašal dobrih 29.500 evrov. Za kaj bodo ta denar - seveda s soglasjem občine - porabili, zaenkrat še ne vedo - morda za kako investicijo, nabavo opreme, odvisno pač od potreb.

Besedilo in foto: L. Markelj