Najprej trčil v zadnji del priklopnika, potem pa še čelno v avto

5.4.2019 | 12:15

Foto: Arhiv DL

Policisti so bili včeraj, nekaj po 14. uri obveščeni o hudi prometni nesreči na cesti med Boštanjem in Radečami. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo zaradi nepravilnega prehitevanja povzročil 64-letni voznik avtomobila. Ob prehitevanju tovornega vozila je zavil desno in najprej trčil v zadnji del priklopnega vozila, potem pa čelno še v avtomobil 18-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. V nesreči se je huje poškodovala 66-letna potnica v vozilu 64-letnega voznika. Reševalci so v bolnišnico odpeljali tudi povzročitelja, 58-letno potnico iz njegovega vozila in 18-letnega voznika. Vsi so lažje poškodovani.

S 3,5 promili alkohola in brez vozniške

Med kontrolo prometa v Mrtvicah so policisti PP Krško ponoči ustavili voznika kombija in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 53-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,66 miligramov alkohola (3,5 g/kg). Nevarnega voznika so izločili iz prometa, vozilo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Napihal je

Policisti PP Krško so v Kostanjevici na Krki odredili preizkus alkoholiziranosti 38-letnemu vozniku. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligramov alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvi so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradene predmete prodajala Posavcem in Dolenjcem

Policisti PP Brežice so v zadnjem obdobju obravnavali več vlomov v prostore podjetja v Gornjem Lenartu. Storilci so iz podjetja odtujili tri rezalnike betona, akumulatorski vrtalnik, motorno žago, vrtalni stroj, udarno kladivo, posodo z gorivom in podjetje oškodovali za več kot 5.000 evrov.

Med preiskavo so ugotovili, da sta kaznivega dejanja osumljena dva moška, stara 24 in 21 let, ki sta ukradene predmete prodala občanom z območja Posavja in Dolenjske. Identificirali so dva občana, jima zasegli predmete in vrnili oškodovanemu podjetju. Osumljencema so odvzeli prostost in ju pridržali, danes pa ju bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Skrivala sta se na podvozju lokomotive

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, na podvozju lokomotive našli državljana Alžirije in državljana Maroka, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so prevzeli hrvaški policisti.

Prijeli enajst tujcev

Policisti so včeraj na območju krajev Stari trg ob Kolpi, Vukovci, Božakovo in Dalnje Njive izsledili in prijeli 11 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s sedmimi državljani Maroka, dvema državljanoma Irana, državljanom Pakistana in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

