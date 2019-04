FOTO: Spoznajte maketo Novega mesta

5.4.2019 | 13:35

Zadnji popravki in dodelave bronaste makete Novega mesta, ki jo bodo ta konec tedna postavili pred Hišo kulinarike na Glavnem trgu. (Foto: Miha Ban)

Novo mesto - Novomeščan Miha Ban, po izobrazbi geodet in direktor podjetja Miha Ban d.o.o., kjer je primarna dejavnost geodezija, so pred dvema letoma začeli z razvojem 3D modeliranja in 3D tiska. Znanje s področja geodezije so uporabili pri izdelavi makete Novega mesta, saj so tudi določeni podatki za izdelavo izvirali iz prosto dostopnih podatkov GURS-a. Maketa je trenutno v zaključni fazi livarske obdelave pri podjetju Livartis iz Ljubljane, ki so eni vodilnih tovrstnih podjetij s področja umetniškega livarstva v Sloveniji, svoj prostor pa bo našla na prenovljenem Glavnem trgu pred Hišo kulinarike.

»Maketa je bila najprej narejena povsem računalniško, se pravi na osnovni javno dostopnih podatkov geodetske uprave in pa zračnih posnetkov. Nato je sledila izdelava 3D modela terena, kjer smo definirali obseg makete in ločeno izdelali 3D model, narejen iz zajetih slik iz zraka. V naslednji fazi smo digitalno oz. računalniško izdelali več kot 600 kosov mestnih hiš in ostalih detajlov, kot so Kapitelj, Kandijski in Šmihelski most ter most za Ragov log,« je Ban povedal za Dolenjski list in nadaljeval, da je bil večji del makete zrezkan na CNC stroju, omenjene manjše kose pa so naredili s 3D tiskanjem. Tako kot celotna prenova Glavnega trga je tudi izdelava makete potekala pod nadzorom arhitektov podjetja ATELIERarhitekti, prevsem Petra Plantana.

Maketa je velika 2,2 x 2,2 metra in zajema območje okoli 1kmx1km od novomeške bolnišnice do Marofa in preko središča mesta do območja davčne uprave v Kandiji. Merilo je 1:500.

»Z modelom smo začeli avgusta lani, digitalna verzija je bila končana septembra, sledil je izrez osnove na CNC stroju in 3D print detajlnih zgradb. Od oktobra naprej pa se je to oblikovalo in sestavljalo pri livarju. Zaradi velikosti je bilo maketo potrebno razrezati na več manjših kosov, saj je zaradi livarskega procesa zadevo v enem kosu praktično nemogoče izdelati. Končani produkt (bronasta maketa) ima težo med 400 in 500 kg. Za vsak posamezni kos makete se naredi kalup in vmesni produkt je bil narejen iz voska, kjer so še mogoči ročni popravki. Sledilo je vlivanje v bron, kar je bilo končano kmalu po novem letu, potem so vse dele sestavljali skupaj in uravnavali,« je še orisal postopke in zaključil, da naj bi maketo jutri popoldne montirali na Glavnem trgu, kjer jo že čaka podstavek v obliki okljuka reke Krke pred Hišo kulinarike. Uradna otvoritev bo sledila dan kasneje po zaključeni kolesarski dirki.

M. M., foto: Miha Ban

