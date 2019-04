FOTO: Uporabnost ostankov hrane skozi običaje in kulinariko

5.4.2019 | 15:10

Zmagovalke v kategoriji srednjih šol - dijakinje Šolskega centra Nova Gorica.

Čips iz krompirjevih olupkov je del zmagovalne naloge v kategoriji višjih strokovnih šol. Tu so komisijo najbolj prepričale študentke Abiture.

Novo mesto - Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je v sodelovanju z Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma danes pripravila že 21. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. Tokrat so izbrali naslov Uporabnost ostankov hrane.

»Strokovnjaki ocenjujejo, da se v Evropi zavrže približno 88 milijonov ton hrane, kar predstavlja približno 20 odstotkov proizvedene hrane, na svetu pa naj bi se zavrglo tretjino hrane. Stroški, povezani z zavrženo hrano, znašajo v Evropi 143 milijard evrov. Tudi v Sloveniji se zavrže veliko hrane. Povprečno se jo letno zavrže 143.000 ton. Leta 2015 je vsak prebivalec Slovenije zavrgel povprečno 73 kg hrane. Omenjeni podatki nas spodbujajo k razmisleku o odgovornem ravnanju s hrano. Zato je namen letošnjih raziskovalnih nalog proučitev sprememb v odnosu do ostankov hrane skozi čas,« so v ZOTKS pojasnili izbor letošnje teme.

Vsebina raziskovalnih nalog, ki so jo pripravile dijakinje in študentke, je torej povezana z ostanki hrane. Raziskovale so, kje in kako so v preteklosti nastajali ostanki živil in hrane, na kakšne načine so posamezniki, gospodinjstva in gostišča ravnali z njimi in kako so jih uporabljali. Osredotočile so se na vsakdanjo in praznično hrano, ob tem pa zbirali tudi posamezne recepte za pripravo jedi iz ostankov živil in hrane ter premišljevale tudi o morebitni sodobni uporabnosti in nadgradnji receptov.

Danes so je v Hiši kulinarike na Glavnem trgu strokovni komisiji, ki so jo že tradicionalno sestavljali doc. dr. Stojan Kostanjevec, doc. dr. Mateja Habinc, specialistka za etnologijo, in priznana ocenjevalka hrane mag. Marlena Skvarča, predstavilo šest ekip, in sicer dve srednješolski (ŠC Nova Gorica – Biotehniška šola z nalogo Uporabnost odpadkov in Srednja šola Biotehniškega centra z nalogo Kuhajmo z glavo) in štiri iz višjih strokovnih šol (Abitura, podjetje za izobraževanje iz Celja, z nalogami Uporaba ostankov kruha, Uporaba krompirjevih olupkov in Uporaba odpadnega hotelskega sadja v hotelskem velnesu, Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola z nalogo Naj sadje ne segnije, z dišečim milom vsak se lahko umije).

V kategoriji srednješolcev so komisijo z nalogo, predstavitvijo in pripravljeno mizo najbolj prepričale dijakinje novogoriškega šolskega centra, v kategoriji višjih strokovnih šol pa študentke Abiture z uporabo krompirjevih olupkov.

Omenjeno tekmovanje je namenjeno mladim raziskovalcem kmetijskih, živilskih, gostinskih in turističnih ter biotehniških srednjih in višjih strokovnih šol Slovenije, z njim pa želi ZOTKS dvigniti priljubljenost etnoloških in kulinaričnih značilnosti slovenskega podeželja, odkriti za etnologijo in kulinariko nadarjene dijake ter jih spodbuditi k poglabljanju znanja in raziskovalni dejavnosti na tem področju.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija