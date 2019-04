FOTO: V Kostanjevici telovadijo že več kot dvajset let

5.4.2019 | 18:15

Foto: I. Vidmar

Kostanjevica - Kostanjevica ni znana kot gimnastično središče, kar pa ne pomeni, da v mestu ne vedo, kaj je gimnastika. Več kot dve desetletji je že od tega, ko je Renata Cujnik v telovadnici kostanjeviške osnovne šole zbrala skupino otrok in jih začela uvajati v skrivnosti obvladovanja telesa v zraku, na tleh in na različnih telovadnih orodjih. Gimnastiko je s seboj prinesla iz Novega mesta, kjer je vse otroštvo in velik del najstniških let telovadila pri legendarni trenerki Ruži Kovačič, od katere se je nalezla tudi nekaj organizacijskih veščin.

Gimnastika tako že več kot dve desetletji živi tudi v Kostanjevici, kako, pa je bilo videti minulo soboto, ko so v telovadnici pripravili zdaj že tradicionalno tekmovanje.

Cujnikova se začetkov še dobro spominja: »Marsikdo ni vedel, katera orodja in elemente obsega športna gimnastika. Nekateri so se prvič seznanili z gredo, parterjem, preskokom, bradljo … Vadili smo dvakrat na teden, kar je bilo dovolj za udeležbo na občinskih in področnih tekmovanjih. Videla sem, da otroci radi tekmujejo, zato sem tudi sama pripravila tekmovanja.« Tekmovanja med tremi šolami, na katerih poučuje otroke gimnastiko, je vedno pripravljala sama. Nikogar ni hotela obremenjevati s sodelovanjem. Tako je bilo vse do predlani, ko so ji prvič na pomoč priskočili starši, kar sami.

Danes otroci ne vadijo več dvakrat na teden, ampak le enkrat, in kot pravi Cujnikova, se v tem času ne morejo naučiti nekoliko zahtevnejših elementov, kot so premeti in salte, kar pa ne pomeni, da tega ne poskušajo, in nekaterim po dveh letih vadbo tudi to uspe.

Ne glede na to, da Kostanjevica v gimnastiki ne kaže visokih športnih in tekmovalnih ambicij, pa je tudi tovrstna dejavnost, v času, ko je otroke zelo težko pripraviti h gibanju, dragocena. Morda pa se bo nekoč našel nekdo, ki bo Renatin trud nadgradil in bodo kostanjeviški telovadci prestopili mejo področnih tekmovanj.

I. Vidmar

Galerija