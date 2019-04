Za dom in vrt na suhem pod šotorom

5.4.2019 | 19:30

Udeležence sejma je ob odprtju nagovoril tudi direktor Megadoma Emil Benčina. (Foto: I. Vidmar)

Krško - Na prostoru pred trgovskim centrom Megadom je župan občine Krško Miran Stanko odprl že sedmi Mega sejem, tradicionalni sejem gradnje, tehnike, opreme ter vsega za dom in vrt. Gre tako rekoč za hišni sejem trgovine Megadom, na katerem se s svojimi izdelki in ponudbo predstavljajo predvsem poslovni partnerji, poleg tega pa tudi mladi tekmovalci v spidveju AMD Krško, ki domuje le lučaj stran od Megadoma, učenci glasbene šole Krško, plesna šola Lukec, učenci glasbene šole Krško ter dijaki Šolskega centra Krško - Sevnica s svojimi izdelki in solarnim avtomobilom.

Za zabavo bo vse tri dni sejma skrbelo več ansamblov, odprta bo rokodelska tržnica, pripravili bodo pokušino domačih dobrot, jutri pa bo tudi tako imenovani kulinarični dan z najboljšo slovensko ekipo zadnjih let v dimljenju na žaru, ki bo obiskovalcem pokazala postopek dimljenja svinjskih reber na žaru. Sejem bo jutri in v nedeljo odprt od 8. do 17. ure.

I. Vidmar

