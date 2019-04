Mokrota krivila pločevino in metala s ceste

5.4.2019 | 19:45

Novo mesto - Prvo resnejše deževje po daljšem času je bistveno poslabšalo vozne razmere in presenetilo tudi nekatere voznike, reševalci pa so morali posredovati ob več prometnih nesrečah. Ob 7.35 sta na Zagrebški cesti v Novem mestu trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, odstranili vozili s cestišča in usmerjali promet na kraju dogodka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi, ena je bila prepeljana v SB Novo mesto.

Ob 11.34 ja na Belokranjski cesti v Novem mestu, osebno vozilo zletelo s ceste in obstalo na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo in ga z dvigalom dvignili na cesto, odklopili akumulator in usmerjali promet na kraju dogodka. Poškodovano voznico so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 10.12 sta v Radečah trčila tovorno, kombinirani in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih ter s tehničnim posegom eno vozilo izvlekli na cestišče. Reševalci NMP Laško so eno poškodovano osebo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Celje.