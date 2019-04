Novomeška bolnišnica pripravila novelacijo sanacijskega programa

5.4.2019 | 20:15

Splošna bolnišnica Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Iz novomeške splošne bolnišnice so danes popoldne sporočili, da so skladno z zahtevami Ministrstva za zdravje pripravili novelacijo sanacijskega programa z dodatnimi ukrepi in na podlagi tega pripravili letni načrt za leto 2019, kar je Svet zavoda obravnaval in potrdil na torkovi seji.

Kot so zapisali v sporočilu letos Splošna bolnišnica Novo mesto načrtuje uravnoteženo poslovanje. Plan poslovanja je ambiciozno postavljen na področju planiranega delovnega programa. Hkrati pa je letni program izrazito investicijsko razvojno naravnan, saj načrtujejo investicije v višini 11,4 milijone evrov, od tega je kar skoraj 5 milijonov evrov lastnih sredstev, preostalih 6,5 milijona evrov pa od države.

Skladno z lanskim pozitivnim rezultatom in letošnjim investicijsko razvojno naravnanim planom se kažejo tudi uspehi in razvoj na strokovnem področju, saj bolnišnica v prvih treh mesecih letošnjega leta beleži izjemne dosežke na področju ortopedije: prva implantacija sklepa nožnega palca v Sloveniji, priznanje za primer najboljše zdravstvene prakse v sklopu konference za kakovost v Portorožu, izjemni dosežki na področju koronarografij in sodelovanje z ostalimi regionalnimi bolnišnicami v Sloveniji, uvedba PTA preiskav v žilni diagnostiki … Kot so še zapisali bo plan dela, investicij in strokovnega razvoja SB Novo mesto v letu 2019 tako za zaposlene kot upravo vsekakor izjemno velik zalogaj.

Kot smo že poročali je novomeška bolnišnica po interventnem zakonu prejela 4,3 milijona evrov za sanacijo preteklih izgub, ki so tedaj znašale več kot deset milijonov, hkrati pa je morala oblikovati štiriletni sanacijski program. Lani je bolnišnica dosegla preboj saj je namesto načrtovane izgube 800.000 evrov ustvarila za 400.000 presežka.

I. V.