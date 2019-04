Tokrat je bila boljša Olimpija

5.4.2019 | 21:30

Jure Balažič je bil s 13 točkami tokrat najboljši strelec Krke. (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Potem ko so košarkarji Krke svoje večne tekmece iz Ljubljane premagali, ko je bilo najbolj treba, ko se je odločalo, kdo bo tudi naslednjo sezono igral košarko v elitni druščini košarkarskih moštev z območja Jugoslavije, nekdanje svetovne košarkarske velesile, in kdo se bo moral zadovoljiti z drugoligaškim statusom, jim na prvem naslednjem medsebojnem srečanju nocoj tega ni uspelo ponoviti, vendar posledice tokratnega poraza, ko je bila Olimpija v Stožicah boljša od Krke z 79:60, niso niti približno primerljive z zgoraj omenjenim.

Na domačem parketu je Olimpija začela silovito in z 9:0 in ga potem skozi vso tekmo le še povečevala in Krka je doživela že tretji zaporedni poraz v drugem delu domačega prvenstva.

Pri Ljubljančanih so štirje košarkarji dosegli dvomestno število točk, s 14 točkami je bil najboljši strelec Domen Lorbek, ki je zadel tudi vse štiri poskuse za tri točke. Pri Krki je 13 točk, od tega 12 v zadnjem delu igre, dosegel Jure Balažič.

Krka bo v prihodnjem krogu, v sredo, 10. aprila, ob 19.00 gostila Helios Suns

Petrol Olimpija : Krka 79:60 (29:13, 43:28, 65:39)

Petrol Olimpija: Lorbek 14, Špan 12 (2:2), Lazić 13, Radulović 4, Šamanić 4, M. Lapornik 6 (3:4), Rebec 3, Badžim 11, Bubčić 3, Jones 9 (3:4).

Krka: L. Lapornik 4 (2:2), Stipaničev 8 (1:1), Škedelj 2, Marinelli 5, Đapa 3 (1:2), Balažič 13 (3:4), Osolnik 3, Lalić 3 (1:2), Fifolt 5 (3:4), Jošilo 9 (2:2), Cinac 5 (3:7).

Prosti meti: Petrol Olimpija 8:10, Krka 16:24.

Met za tri točke: Petrol Olimpija 13:27 (Lorbek 4, Špan 2, Lazić, Lapornik, Rebec, Badžim 3, Bubnić), Krka 6:18 (Stipaničev, Marinelli, Balažič 2, Osolnik, Jošilo).

Osebne napake: Petrol Olimpija 25, Krka 21.

I. V.