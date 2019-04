Zagorel dimnik; drevo padlo na avtomobil

6.4.2019 | 08:05

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 19.45 so v naselju Mihovo, občina Šentjernej, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Gorenje Vrhpolje so s prahom pogasili dimnik, iznesli žerjavico iz krušne peči in s termo kamero pregledali ostrešje ter mansardno stanovanje, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Drevo se je podrlo na avto

Iz brežiškega regijskega centra za obveščanje pa so dodali, da se je včeraj 20.37 na cesti Impoljca–Brestanica pri naselju Arto, občina Sevnica, drevo podrlo na osebno vozilo. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica in PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, razžagali drevo in odstranili s cestišča ter usmerjali promet. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in prepeljali v ZD Sevnica.

Zapora cest:

Občina Brežice obvešča, da bo danes od 7. ure do jutri do 7. ure zaradi popravila infrastrukture popolna zapora lokalne ceste Pod obzidjem in sicer na odseku med križiščema med Levstikovo ulico in Černelčevo cesto. Obvoz bo urejen po sosednjih ulicah in označen s prometno signalizacijo.

Prav tako Kostak Krško obvešča, da bo v danes med 7. in 11. uro interventna popolna zapora ceste odcep Krošelj in Vrbina–Spodnji Stari Grad (prehodi čez železnico). Zapora bo zaradi dela na tirih. Obvoz ni predviden.

R. N.