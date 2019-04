Po dramatičnem zaključku delitev točk

6.4.2019 | 09:10

Ribničani so se sinoči veselili nove točke. (Foto: spletna stran RD RIKO Ribnica)

Ribnica - Rokometaši Ribnice so sinoči v derbiju tretjega kroga končnice državnega prvenstva s Celjem Pivovarno Laško igrali neodločeno. Gostje so sicer med tekmo vodili že za pet golov, a borbenim Ribničanom je v izdihljajih tekme na koncu le uspelo izvleči točko.

Celjani so imeli po prekršku nad Williamom Accambrayjem štiri sekunde pred koncem lepo priložnost za zmago, a je Rok Ovniček zgrešil sedemmetrovko

Začetek tekme je bil sicer dokaj izenačen. Gostje so pred odmorom stopili na plin in si priigrali štiri zadetke prednosti (15:11). Tudi v drugem polčasu niso popuščali in vse je kazalo, da bodo serijski državni prvaki zanesljivo prišli do zmage, saj je bilo dvajset minut pred koncem na semaforju že 21:16. A Ribničani se niso predali in vztrajno topili prednost Celjanov. V razburljivi končnici sta Tilen Strmljan z dvema in Jan Pucelj z enim golom poskrbela, da je točka ostala doma.

Aljaž Lešek, igralec RIKA Ribnice: »Mislim da je bila tekma kot se spodobi. Pravi derbi. Na koncu smo z malo sreče izvlekli točko. Celjani so ponovno, kot že prvo tekmo v rednem delu, imeli sedemmetrovko za zmago, vendar jo ponovno niso izkoristili. Mislim, da je točka zasluženo ostala doma. Sedaj nas čaka teden premora, potem pa še ena težka tekma doma proti Velenju. Ponovno bomo šli na zmago in videli bomo kako se bo razpletlo.«

Damjan Škaper, trener Ribnice: »Veseli smo točke, saj smo verjeli do konca. Trud je bil poplačan, ponosen sem na veliko srce moje ekipe, igrajo za publiko, ponosen sem nanje in na to, da so izpolnjevali naloge. Čakali so na svojo priložnost do 50. minute, niso izgoreli in na koncu bili za to nagrajeni. Sedaj nas čaka tekma z Gorenjem, ki je morda celo najboljša ekipa v Sloveniji v tem trenutku in čaka nas ogorčen boj.«

* Izidi, končnica, 3. krog:

- skupina od 1. do 6. mesta:

Riko Ribnica - Celje Pivovarna Laško 29:29 (12:15)

- nedelja:

18.15 Gorenje Velenje - Koper 2013

19.00 Maribor Branik - Urbanscape Loka

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 3 2 1 0 91:86 43 (38)

2. Riko Ribnica 3 2 1 0 94:85 39 (34)

3. Gorenje Velenje 2 2 0 0 57:35 38 (34)

4. Maribor Branik 2 0 0 2 48:58 28 (28)

5. Koper 2013 2 0 0 2 55:62 27 (27)

6. Urbanscape Loka 2 0 0 2 45:64 22 (22)

- skupina od 7. do 12. mesta:

Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje 27:24 (11:11)

- danes:

19.00 Dobova - Sviš Ivančna Gorica

20.00 Krka - Dol TKI Hrastnik

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 3 2 0 1 85:81 24 (20)

2. Jeruzalem Ormož 3 3 0 0 88:78 20 (14)

3. Krka 1 0 1 0 27:27 20 (19)

4. Dobova 1 0 0 1 33:34 12 (12)

5. Dol TKI Hrastnik 2 0 0 2 45:55 11 (11)

6. Sviš Ivančna Gorica 2 0 1 1 57:60 6 (5)

