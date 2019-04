Napredek je očiten, a ostajajo številni izzivi

6.4.2019 | 10:15

Na prireditvi so se predstavili nekateri romski otroci.

Vida Hočevar

Vejar - V trebanjskem romskem naselju Vejar so se z včerajšnjo proslavo pridružili praznovanju svetovnega dneva Romov. V tamkajšnjem društvu Romano Drom pravijo, da ta dan veliko pomeni njihovi skupnost, ker se takrat še nekoliko bolj predstavi njihova kultura in jezik. »V društvu v zadnjem času še bolj spodbujamo izobraževanje, da bi romska skupnost prešla to revščino in izključnost ter bi postala družbeno koristna populacija. Da bi se vključila na trg dela in s tem izboljšala tudi svojo kvaliteto življenja,« je povedala Vida Hočevar iz omenjenega društva.

V zadnjem desetletju se je v Vejarju z ureditvijo infrastrukture marsikaj spremenilo. »Manjka nam še spodbuda na področju družbene dejavnosti, da bi se še nadgradilo dosedanje delo,« je dodala Hočevarjeva. Njen mož Matija je romski svetnik v trebanjskem občinskem svetu, a ga zaradi bolezni včeraj ni bilo na prireditvi.

Spremembe so tudi v mišljenju Romov opaža Mikica Gligić, ki že vrsto let pomaga v naselju. »To se pozna pri mlajših generacijah. Ne toliko pri generaciji, kot sem sama, ampak pri njihovih otrocih in vnukih.«

Že približno desetletje deluje v naselju vrtec, ki ga obiskuje okoli 20 romskih otrok, starih od tri do šest let. Velika vključenost v vrtec se pozna tudi pri kasnejši vključenosti v šolo. Letošnje šolsko leto trebanjsko osnovno šolo obiskuje 53 romskih otrok, je povedal ravnatelj Rado Kostrevc. »Vpisujejo se redno in starosti primerno v prvi razred, kar je velik dosežek. Nekaj otrok pride v višje razrede, tam do šestega, sedmega razreda, potem pa kasneje zaključijo šolanje. Beležimo dober obisk, pri posameznikih moramo nekoliko pomagati. Tam kjer pride do zapletov, kot je morda predčasna poroka, pa najdemo rešitev, ki je vzdržna za vse,« je še dodal Kostrevc.

Po mnenju trebanjskega župana Alojzija Kastelica se Romi počasi vključujejo v družbo. »Ostajajo pa velike težava pri zaposlovanju. Po drugi strani se povečuje kriminal. Nismo še dosegli stopnje vključenosti v družbo, ki bi si jo želeli,« je dejal župan. Ob tem je tudi izpostavil, da ima po njegovih besedah država premalo posluha za reševanje romskih težav. »Vrtec, ki smo ga naredili pred desetletjem, je še vedno brez uporabnega dovoljenja, čeprav od vseh nas zahtevajo uporabno dovoljenje. Ne zberemo toliko poguma, da bi nekaj kontejnerjev kupili in zadevo uredili.«

Občina je pripravljena sodelovati, da se zadeva uredi, a če ni podpore vlade in urada za narodnosti, ne morejo veliko narediti, je poudaril župan. »Pozivam vse, ki so odgovorni, da premislijo in zagotovijo proračunske vire, da te zadeve peljemo naprej. Le tako bomo v prihodnje zagotovili, da bodo nove generacije, ki prihajajo, bolj vključene v družbo in da bomo dosegli zaposlitev, kajti danes imamo zelo slab odziv tudi na javna dela,« je povedal Kastelic in dodal, da so pred njimi še številni izzivi.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija